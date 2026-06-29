O atleta de vôlei Leandro Campos de Oliveira Junior, conhecido como Leleco, acaba de realizar um sonho: jogar no exterior. Revelado na escolhinha da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste, ele passou a última temporada na Macedônia do Norte, país do sudeste europeu.

Lá, o barbarense de 25 anos ajudou sua equipe, o OK Stip UGD, a ser campeã das duas competições locais.

No entanto, essa não foi a primeira experiência de Leleco. Em 2019, ele já havia ido à Tunísia para a disputa do Mundial Sub-19, no qual o Brasil ficou em nono lugar. No mesmo ano, o atleta também defendeu outra seleção, a paulista, na campanha que terminou com o título do CBS (Campeonato Brasileiro de Seleções).

No Brasil, Leleco, que atua como central, acumula passagens por Pinheiros e Campinas, com direito a troféus nas categorias de base. Mas tudo começou em Santa Bárbara d’Oeste, quando ele tinha 15 anos.

Fala Leleco

“Comecei mais para ocupar meu tempo, me divertir. Conforme o tempo foi passando, fui pegando gosto e fui me dedicando. Fui abdicando de muitas coisas que nós, atletas, temos de abdicar na vida para ser um atleta profissional. E, cada dia que passava, fui ficando mais próximo do objetivo de ser um profissional. Hoje, eu realizei esse sonho, realizei o sonho de jogar fora do País. É persistir e não desistir jamais”, declarou.

Atualmente de férias, o jogador visitou a cidade e passou pelo Ginásio “Djaniro Pedroso”, onde deu seus primeiros saques.

“Já subi muito esse escadão pulando, para fazer treino, já corri muito em volta dessa quadra. Traz muita lembrança boa. Lembra muito minha infância, amigos, família assistindo aos jogos. Para mim, é maravilhoso estar aqui. Sempre que venho para cá, tento passar aqui no ginásio, treinar com o pessoal daqui, para as crianças verem que realmente é possível chegar ao alto rendimento se você treinar e se dedicar a isso”, destacou.

Para quem deseja praticar o esporte, a Seme oferece aulas para diferentes faixas etárias, por meio do Programa QualiVida. As atividades ocorrem nos ginásios Djaniro Pedroso (Centro), Vereador José Salves (Jardim Pérola), Jorge Calil (Residencial Furlan) e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), além da Emei “Charles Keese Dodson” (Bosque das Árvores) e do Sesi (Vila Diva). As datas, horários e idades podem ser conferidas neste link.

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