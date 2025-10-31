Hortolândia abre inscrições para mutirão de castração de cães e gatos

Prefeitura atenderá a 690 animais cadastrados via aplicativo “Agende Verde”

A Prefeitura de Hortolândia abrirá, neste sábado (01/11), as inscrições para mais um mutirão de castração de animais domésticos. Desta vez, serão atendidos 690 animais, previamente cadastrados via aplicativo “Agenda Verde”.

Segundo o DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), o link para as inscrições será disponibilizado a partir das 8h, no aplicativo. O mutirão acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro, a partir das 8h, em três locais diferentes da cidade (veja abaixo).

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, ao qual o DPBEA faz parte, com mais estas 690 vagas para castração que serão abertas agora, a Prefeitura terá disponibilizado ao todo 1.380 procedimentos neste ano.

Cuidados no dia da castração

No dia da castração, o atendimento será feito por ordem de chegada. O DPBEA avisa que os animais deverão estar em jejum de água e comida por seis horas. No caso dos gatos, independente do sexo, é preferível que cheguem para o procedimento cirúrgico a partir das 8h até as 9h30, logo no início das atividades. Os caninos fêmeas devem chegar entre 9h30 e 11h, e os caninos machos devem chegar entre 11h e 12h30.

O DPBEA esclarece ainda que a castração é uma medida benéfica para a saúde dos pets, porque evita o surgimento de doenças. A castração também previne o crime de abandono dos animais, pois evita que o animal tenha crias das quais o tutor porventura não possa cuidar.

Confira abaixo data e local da 2a. etapa do mutirão:

Dia 1: sexta-feira (07/11/2025)

Local: Departamento de Proteção e Bem Estar Animal (DPBEA) – Rua Atanázio Gigo, 60 – Chácaras Recreio 2000

Dia 2: sábado (08/11/2025)

Local: Ginásio Poliesportivo Victor Savala – Rua Aguinaldo Gomes Cardoso, 500 – Jardim Nossa Sra. de Fátima

Dia 3: domingo (09/11/2025)

Local: Centro Comunitário São Pedro – Rua Carmelino Inácio de Godoy, 155 – Vila Real

