Hortolândia: Observatório Ambiental fechado entre terça (11) e quinta-feira (13)

Pista de caminhada do parque passará por manutenção neste período

Se você costuma caminhar ou passear periodicamente no Observatório Ambiental Parque Escola da Prefeitura, atenção a este aviso. O OAPE estará temporariamente fechado para manutenção a partir das 12h desta terça-feira (11/11) e até quinta-feira (13/11).

Neste período, a pista de caminhada será lavada e pintada por equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, o espaço será reaberto na sexta-feira, a partir das 7h. O OAPE está localizado no Jd. Santa Clara do Lago II, com uma das entradas pela Rua Bolívia, 290.

