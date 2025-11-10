A Polícia Civil confirmou que o disparo que deixou um adolescente de 16 anos ferido em Santa Bárbara d’Oeste foi feito com espingarda de chumbinho — e não com uma arma de Airsoft, como haviam relatado inicialmente vizinhos e testemunhas.

O caso aconteceu no bairro Parque Olaria, e, segundo o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um grupo de quatro amigos que se reuniam no apartamento de um deles. A mãe do adolescente, que não estava em casa no momento, possuía duas armas — uma pistola de pressão e a espingarda de chumbinho — guardadas no imóvel.

O rapaz ficou em estado gravíssimo.

De acordo com o registro policial, o filho decidiu mostrar as armas aos amigos. Eles chegaram a sair do prédio e realizar alguns disparos em construções abandonadas próximas. Em seguida, retornaram para o apartamento para jogar videogame.

Arma de Chumbinho disparou

Enquanto dois dos adolescentes jogavam, os outros dois manuseavam a espingarda. Um deles foi ao banheiro e deixou a arma nas mãos do colega. Nesse momento, ocorreu o disparo acidental. O chumbo atingiu a nuca do adolescente, que caiu no chão.

No início, os amigos acreditaram que ele estava apenas brincando, mas, ao perceberem o sangramento, acionaram a Polícia Militar pelo 190. O jovem que segurava a arma contou em depoimento que não suportou o peso da espingarda, e, ao tentar segurá-la, acabou disparando acidentalmente, já que o dedo estava no gatilho.

Vizinhos ajudaram no socorro até a chegada das equipes de emergência. A Polícia Científica realizou a perícia no local e apreendeu as duas armas e a caixa de chumbos usadas pelos adolescentes.

O jovem permanece internado em coma na UTI do hospital da cidade e o estado de saúde é considerado gravíssimo. Segundo informações apuradas, ele pode apresentar sequelas neurológicas permanentes devido à gravidade do ferimento.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar as circunstâncias do disparo e a responsabilidade sobre a guarda das armas.

