O Cine Popular chega à sua 5ª edição reafirmando seu compromisso com a cultura, a inclusão e o lazer comunitário em Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa, idealizada e realizada pela Juventude Socialista Brasileira (JSB), tem se consolidado como um dos maiores eventos culturais populares da cidade, aproximando arte, comunidade e políticas públicas em um mesmo espaço.

A edição deste ano acontece na Praça Hélio Turati, no Mollon, no dia 19 de novembro, às 19h, e promete uma noite inesquecível, com muita diversão, arte e energia positiva para toda a família.

Além das tradicionais atrações culturais — como pipoca, suco, guaraná, algodão doce, lançamento de foguetes e maquiagem maluca para as crianças — o evento receberá importantes lideranças políticas e assessorias que reconhecem o valor do projeto para a sociedade.

✅ Presenças confirmadas:

•Assessor do Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin

•Assessor do Deputado Federal Jonas Donizette e equipe do parlamentar

•Assessores da Deputada Federal Tabata Amaral

•Vereador Gustavo Maximino, de Campos do Jordão

•Vereador Gabriel Belém, de Jacareí

•Vereador Abdam

A presença dessas lideranças reforça o reconhecimento político e social do Cine Popular como uma iniciativa que leva cultura e lazer de forma acessível à população, transformando praças e espaços públicos em ambientes de convivência e cidadania.

🎥 “O Cine Popular é uma ferramenta de transformação social. Cultura também é direito, e é muito gratificante ver esse movimento crescer e receber o apoio de tantas pessoas comprometidas com o bem comum”, destaca João Spada, presidente da JSB de Santa Bárbara d’Oeste e idealizador do projeto.

🍿 O evento é gratuito e aberto a todos. A população está convidada a trazer sua família, sua cadeira e participar dessa experiência única de cultura, união e alegria em comunidade.

📍 Praça Hélio Turati – Mollon

🗓 19 de novembro | A partir das 19h

