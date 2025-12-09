Hortolândia orienta moradores a cobrir piscinas ao viajar no fim de ano

Prefeitura ressalta que medida é importante para evitar a proliferação do Aedes aegypti; município continua com contagem de larvas do mosquito encontradas em residências durante esta semana

Leia + sobre saúde

Neste período de Natal e fim de ano, muitas pessoas aproveitam para sair de férias e viajar. Quem for fazer isso precisa ter cuidado para evitar a proliferação do Aedes aegypti. A Prefeitura de Hortolândia orienta a população a combater o mosquito também durante esta época festiva.

O veterinário da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, Evandro Alves Cardoso, reforça para os moradores que têm piscina em casa devem deixá-la coberta com água tratada. A medida é importante para evitar que a fêmea do Aedes aegypti deposite na água os ovos que darão origem a mais mosquitos.

“Quem for viajar precisa também recolher do quintal ou áreas externas objetos como baldes, garrafas PET, embalagens plásticas, brinquedos, dentre outros que possam acumular água de chuva”, orienta o veterinário.

Vale sempre lembrar que esses materiais e resíduos devem ser descartados de forma correta nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis) e LEVs (Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis), disponibilizados pela Prefeitura.

Esses equipamentos estão localizados em diferentes regiões do município. A lista de PEVs e LEVs pode ser consultada no portal da Prefeitura por meio deste LINK.

O descarte correto de materiais recicláveis evita ainda que sejam levados pelas enxurradas e causem o entupimento da rede subterrânea. Esse problema pode causar prejuízos para a cidade.

VASO SANITÁRIO E BEBEDOURO

Outro potencial criadouro do mosquito é o vaso sanitário. Por isso, é importante que a população mantenha-os fechados durante o período fora de casa em viagem.

O veterinário alerta ainda que outro item que merece atenção é bebedouro de cães, gatos e demais pets.

“Bebedouros de pets devem ser monitorados e limpos pelo menos uma vez por semana. Caso o morador for viajar, a orientação é designar uma pessoa conhecida de confiança para que faça a limpeza desses recipientes. Até para que não falte água para os pets”, salienta o veterinário.

ADL

A UVZ continua a realizar a ADL (Análise de Densidade Larvária) esta semana. A ação foi iniciada na semana passada. A análise é importante para verificar como está a infestação de Aedes aegypti no município. A partir do resultado obtido, a Prefeitura traça novas estratégias e/ou reforça ações de enfrentamento ao mosquito e prevenção às arboviroses.

A UVZ executa a ADL por amostragem. São visitados, em média, 600 imóveis em cada uma das cinco regiões que compõem a cidade, totalizando 3.000 imóveis visitados. A definição dos quarteirões a serem percorridos pelas equipes é feita por sorteio. A previsão é que a ADL seja concluída nesta semana, a depender das condições climáticas. A ação é feita, habitualmente, três vezes ao ano: janeiro, julho e outubro. A ADL deste mês foi feita em razão da proximidade do verão, época que habitualmente a tendência é de haver aumento de casos de Dengue.

A ADL consiste em fazer a contagem da quantidade de larvas de Aedes aegypti encontradas nas casas pela UVZ. As equipes visitam as casas dos moradores para investigar locais onde podem haver larvas do mosquito e eliminá-las, assim como os criadouros onde foram encontradas as larvas.

Ainda durante a ação, os agentes recolhem, identificam e contabilizam algumas das larvas para gerar o chamado Índice de Breteau, que mede a quantidade de larvas encontradas. O índice é dividido em três escalas: de 0 a 1, considerado baixo; de 1 a 4, médio; e acima de 4, alto. O índice obtido em outubro deste ano foi de 0,3, considerado baixo.

Ainda de acordo com a UVZ, o município registra 20.971 casos notificados de Dengue, dos quais 7.019 casos positivos e oito óbitos. Já de Chikungunya são 39 casos notificados, sendo um caso positivo e nenhum óbito. Este ano o município não registra nenhum caso notificado de Zika.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP