O pequeno atleta Hugo Simões de apenas 5 anos, sagrou-se Campeão Mundial de Jiu Jitsu em categoria infantil no último sábado 6/12. O evento foi realizado em São Paulo.

Huguinho foi campeão na Faixa Cinza categoria Pre-Mirin. Ele representa a academia Simões Team de Jiu-Jitsu e luta pela equipe Almeida Jiu-Jitsu, de Santa Bárbara d’Oeste.

Com o título Mundial Hugo Simões já se prepara com treinos de competição para os próximos campeonatos em 2026.

Depois dos 5 anos

Hugo Simões já conta com o acompanhamento de seu pai Treinador e Professor Bruno Simões e planeja crescer na modalidade representando a cidade e o país.

