Hortolândia avança na sustentabilidade com implantação de ônibus elétricos

Prefeito Zezé Gomes participa do congresso Connected Smart Cities e anuncia assinatura de contrato para aquisição de veículos 100% elétricos

A transformação de Hortolândia em uma cidade moderna, inteligente e sustentável ganhou mais um capítulo importante nesta quarta-feira (24). O prefeito Zezé Gomes, acompanhado da equipe da Secretaria de Planejamento, chefiada pelo secretário Eduardo Marchetti, participou do congresso Connected Smart Cities, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é considerado um dos mais relevantes do país quando o assunto é inovação urbana, mobilidade e soluções inteligentes para os municípios.

Durante a programação, o prefeito conheceu de perto novas tecnologias que já estão revolucionando as grandes cidades e que, em breve, também farão parte da realidade de Hortolândia. Um dos destaques foi a apresentação de versões atualizadas de ônibus elétricos, veículos que representam não apenas um avanço na mobilidade urbana, mas também uma mudança estrutural na forma como as cidades lidam com a questão ambiental.

Zezé Gomes ressaltou que a experiência vivida no congresso reforça o caminho que Hortolândia tem trilhado. O prefeito anunciou que nesta quinta-feira (25/09), a partir das 10 horas, no Palácio dos Migrantes, sede da Prefeitura de Hortolândia, assinará, junto ao Governo Federal, o contrato para a aquisição de ônibus elétricos que irão compor a frota do transporte público municipal.

“Nosso Governo tem trabalhado muito para transformar Hortolândia numa cidade moderna e sustentável. Já realizamos importantes passos e, agora, vamos concretizar mais um com a implantação dos ônibus elétricos, que com certeza será uma grande revolução em nossa cidade”, destacou Zezé.

O prefeito lembrou que a implantação do sistema de transporte com veículos 100% elétricos é um projeto que se soma a outras ações estratégicas já implementadas no município. Um exemplo foi a instalação de 21 usinas solares fotovoltaicas, que atualmente abastecem os mais de 200 prédios públicos municipais, incluindo escolas, unidades de saúde e repartições administrativas.

Com a medida, Hortolândia não apenas diminuiu significativamente sua dependência da energia elétrica tradicional, mas também obteve um ganho financeiro expressivo. A economia anual ultrapassa R$ 5 milhões, recursos que retornam para os cofres públicos e podem ser reinvestidos em serviços essenciais para a população.

“A energia solar já é uma realidade consolidada em nossa cidade e prova que estamos no caminho certo. Agora, com a chegada dos ônibus elétricos, damos mais um passo importante para garantir qualidade de vida à população, reduzir a emissão de gases poluentes e alinhar Hortolândia às práticas mais modernas do mundo”, reforçou o prefeito.

Nos últimos anos, Hortolândia tem se destacado em rankings e iniciativas que avaliam políticas públicas voltadas para inovação, sustentabilidade e eficiência na gestão urbana. A participação do município no congresso Connected Smart Cities reforça essa posição e projeta a cidade para o cenário nacional como um polo de inovação e desenvolvimento sustentável.

De acordo com Zezé, investir em novas tecnologias é fundamental para enfrentar os desafios atuais e preparar a cidade para o futuro. “Vivemos em um tempo em que os municípios precisam ser protagonistas na busca por soluções inovadoras. É nosso dever oferecer um transporte público de qualidade, com menos impacto ambiental e mais eficiência. Essa é a Hortolândia que estamos construindo juntos, com planejamento, coragem e visão de futuro”, afirmou.

A chegada dos ônibus elétricos marca uma nova era para a mobilidade urbana da cidade. Além de promover a redução na emissão de gases poluentes e contribuir para o combate às mudanças climáticas, os veículos trarão mais conforto aos usuários e economia para o sistema de transporte coletivo.

Combinados às usinas solares e a outras iniciativas em andamento, como projetos de modernização viária, investimentos em ciclovias e programas de inclusão digital, os novos ônibus consolidam a proposta do governo municipal de transformar Hortolândia em uma referência nacional de cidade inteligente.

“O anúncio realizado pelo prefeito Zezé Gomes não é apenas mais um investimento em infraestrutura: é a materialização de um projeto de cidade que prioriza a qualidade de vida, a sustentabilidade e a inovação. Hortolândia dá mais um passo firme rumo ao futuro, mostrando que o desenvolvimento urbano pode — e deve — caminhar lado a lado com a preservação ambiental e o cuidado com as pessoas”, finalizou o secretário de Planejamento, Eduardo Marchetti.

