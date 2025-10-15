Hospital Municipal oferece mamografias para profissionais de saúde

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou nesta terça-feira (14) uma ação especial voltada à saúde das colaboradoras da unidade, com a oferta de exames de mamografia. A iniciativa integra as atividades do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

“A mamografia é o principal exame para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo identificar alterações ainda em estágios iniciais, quando as chances de tratamento e cura são maiores. Ao oferecer esse cuidado dentro do hospital, reforçamos a importância da prevenção também entre nossas próprias profissionais de saúde”, destacou a diretora técnica do Hospital Municipal, Dra. Eloísa Duzzi, que acompanhou a realização dos exames.

A ação teve como objetivo reforçar o cuidado com quem cuida, estimulando as profissionais da saúde a manterem seus exames em dia e a priorizarem o autocuidado. As mamografias são realizadas no próprio hospital, em ambiente acolhedor e com acompanhamento da equipe multiprofissional.

“Muitas vezes, as mulheres que trabalham na área da saúde colocam o bem-estar dos outros em primeiro lugar e acabam deixando de lado o autocuidado. Essa ação vem justamente para lembrá-las de que cuidar de si também é um ato de amor e responsabilidade”, destacou a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim.

Além da realização dos exames, as participantes recebem orientações sobre fatores de risco, sintomas e a importância da detecção precoce do câncer de mama. A ação integra uma série de atividades promovidas pelo hospital e pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) ao longo do mês, incluindo palestras, rodas de conversa e momentos de reflexão sobre o bem-estar físico e emocional das mulheres.

“Cuidar de quem cuida é fundamental. Essa ação reforça a importância da prevenção e do autocuidado entre as profissionais da saúde, que também precisam olhar com atenção para a própria saúde”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

