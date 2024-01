Hot Beach Olímpia ultrapassa 1 milhão de visitantes em 2023

É recorde! O parque aquático Hot Beach Olímpia ultrapassou a marca de 1 milhão de visitantes em 2023, o maior número de sua história. Inaugurado em 2017, inovou ao já começar a funcionar com a tecnologia da pulseira inteligente para pagamento de consumo e logo tornou-se uma das atrações mais desejadas pelas famílias por conjugar água naturalmente quente, atrações para todas as idades e programação de qualidade. De lá para cá, o Hot Beach Olímpia vem agregando novos espaços e atrações, pensando de forma estratégica nas experiências aos mais diversos públicos. O ano de 2023 foi marcado por inaugurações, entregas e conquistas – foi quando o Hot Beach Olímpia assumiu o quarto lugar no ranking dos parques aquáticos mais visitados da América Latina e ganhou duas novas atrações.

Em abril entrou em operação a Tirô do Parafuso, a tirolesa que “atravessa” o parque aquático oferecendo uma visão panorâmica do Hot Beach Olímpia e tornando-se a primeira atração “seca” do empreendimento e que é sucesso entre todos os públicos. Em julho foi a vez de inaugurar o Jardim da Turma, a maior área infantil em um parque aquático da América do Sul! São mais de 8 mil metros quadrados com atrações cujos nomes são inspirados em cantigas de roda, ampliando ainda mais a diversão e a alegria no paraíso das crianças e que permite a interação dos adultos tornando as experiências no paraíso das águas quentinhas inesquecíveis.

Também em 2023, em parceria com a Sorvetes Bambi, marca de sorvetes local, o Hot Beach lançou uma linha de picolés com sabores exclusivos inspirados na Turma do Guarani, os mascotes do Hot Beach Parques & Resorts. “Além de novas atrações, entregamos programação diversificada para atender a família inteira. Pensamos sempre nos diversos públicos. Também apostamos em ações com parceiros locais e nacionais que fortaleceram ainda mais a experiência de todos que passaram pelo Hot Beach Olímpia. O foco na experiência do cliente em toda sua trajetória é um dos pilares do Hot Beach Parques & Resorts”, afirma Diego Ferrato, diretor Superintendente do Grupo Ferrasa, empresa detentora do Hot Beach Parques & Resorts.

Outro fator importante para o sucesso do Hot Beach Olímpia é o fato do parque aquático integrar um complexo turístico, o Hot Beach Parques & Resorts, que tem em Olímpia quatro resorts e a Vila Guarani, que é um centro de entretenimento noturno que além de shows, espetáculos, gastronomia diversificada, também inaugurou três novas atrações secas em 2023: uma roda-gigante, um carrossel e um pula-pula. Estando no Hot Beach Parques & Resorts, o turista tem o melhor da hotelaria nacional em Olímpia, o melhor da diversão aquática da América Latina e do lazer, entretenimento e gastronomia para após o fechamento do parque aquático. É uma experiência completa.

Pensando em desenvolvimento, ao longo do ano de 2023 o Grupo Ferrasa colocou em prática várias ações visando o fortalecimento da marca Hot Beach e seu posicionamento no mercado, conta Diego. “Paralelamente ao investimento em novas atrações, recursos humanos para o atendimento de excelência aos nossos clientes e em tecnologia, apostamos nas redes sociais e nos mais diversos canais de mídia para ampliar ainda mais a visibilidade do nosso parque aquático”, conta. “E isso tudo mantendo nosso firme propósito de levar mais vida para vida das pessoas, com ações sociais que marcaram nossa trajetória, como o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência em Parques aquáticos e temáticos, o Dia Nacional da Alegria e a Maior Aula de natação do mundo”, acrescenta.

