O cantor, compositor e contrabaixista Humberto Gessinger apresenta a turnê

“Quatro cantos de um mundo redondo” no dia 26 de julho no Royal Palm Hall, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. O repertório traz músicas recentes, como “Partiu”, “Bem a fim”, “Um dia de cada vez” e “Estranho fetiche”, além das conhecidas “Infinita Highway”, “Refrão de bolero” e “Terra de gigantes”. O show está previsto para começar às 21h. A realização é da Oceania Eventos.

Estarão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Cadeira Mesa Diamante, Cadeira Mesa Ouro, Cadeira Mesa Prata e Cadeira Mesa Bronze. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping ou na bilheteria do local.

TURNÊ “QUATRO CANTOS DE UM MUNDO REDONDO”

Com circulação nacional, a turnê “Quatro cantos de um mundo redondo” reúne sucessos de todas as fases da carreira de Gessinger e músicas do álbum homônimo. Lançado em 2023, o mais recente trabalho traz dez canções inéditas, contando com diferentes formações de banda. O disco foi lançado em quatro etapas no digital, divididas pelo formato em que foram gravadas (Power Trio, Trio Acústico, Quarteto e Solo) e será lançado também nos formatos LP, K7 e CD.

HUMBERTO GESSINGER

Destacado artista do pop rock nacional, Humberto Gessinger, que ganhou notoriedade ainda na liderança do grupo Engenheiros do Hawaii, coleciona sucessos que atravessaram diferentes gerações, agora também em sua sólida carreira solo, marcada por experimentações, muitas vezes no mesmo projeto.

Ao longo dos seus 38 anos de estrada, Humberto Gessinger acumulou uma vasta produção. Foram 23 álbuns lançados. Oito DVDs completam a discografia que renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina, quatro DVDs de Ouro e uma verdadeira legião de fãs apaixonados por sua vasta obra. Em 2013, lançou o CD “inSULar” (STR/Stereophonica), o primeiro como artista solo, e em 2014 o DVD/CD “inSULar ao vivo” (Coqueiro Verde Records), que recebeu DVD de Ouro e foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de rock.

Em 2016, após três anos viajando por todo Brasil com “inSULar”, Humberto Gessinger lançou a turnê “Louco Pra Ficar Legal”, e dois novos singles, “Pra Ficar Legal” e “Faz Parte”. Em 2017, lançou o compacto “Desde Aquela Noite” (Deck), com faixas já gravadas pelos parceiros das composições, mas inéditas na discografia de Gessinger, e estreou a turnê “Desde Aquele Dia – 30 anos A Revolta dos Dândis”, registrada no DVD/CD “Ao Vivo Pra Caramba” (Deck), lançado em 2018, mesmo ano do projeto “Canções de Amor, Filmes de Guerra”, em comemoração aos 25 anos do 1º acústico dos EngHaw, o álbum “Filmes de Guerra, Canções de Amor”.

Lançado em 2019 em CD, vinil, K7 e em todas plataformas digitais, o álbum “Não Vejo a Hora” (Deck), disco produzido por Humberto Gessinger, traz 11 canções autorais e conta com duas formações, dois trios distintos: o “power trio” e o trio acústico. Em 2021, lançou o EP “Água Gelo Vapor” (Deck), uma releitura eletrônica de algumas músicas do álbum anterior. Seu último lançamento, em 2023, foi “Quatro Cantos de Um Mundo Redondo” (Deck).

Paralelamente ao seu trabalho como músico, Gessinger lançou cinco livros: “Meu Pequeno Gremista”, “Pra ser Sincero”, “Mapas do Acaso”, “Nas Entrelinhas do Horizonte” e “Seis Segundos de Atenção”.

SERVIÇO

Evento: Show Humberto Gessinger

Data: 26 de julho

Horário de abertura: 19h

Horário previsto do show: 21h

Local: Royal Palm Hall – Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação – Campinas/SP.

