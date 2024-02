Trio vai preso em imobiliária de Americana por estelionato e porte de arma

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da DIG de Americana, efetuou a prisão em flagrante de três criminosos – um empresário de 42 anos e dois auxiliares administrativos de 24 e 43 anos, por estelionato e associação criminosa e um deles por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito na tarde desta terça-feira, por volta do meio-dia em uma imobiliária do município, localizada na Rua José Ferreira Aranha.

Os policiais da DIG de Americana receberam contato de uma vítima que relatou ter anunciado um veículo para venda com intuito de dar entrada em um imóvel. Após encontrar um imóvel de seu interesse, a vítima fez contato com o responsável pela imobiliária que disse que se interessava pelo veículo da vítima como parte do pagamento e que a venda seria efetivada através da imobiliária do tal vendedor.

Durante as negociações, a vítima ficou desconfiada da postura do pretenso vendedor e procurou o real proprietário do imóvel constante na escritura cartorária para ter certeza da autenticidade da negociação. Ao entrar em contato com o verdadeiro dono do imóvel, tomou ciência de que ele não sabia nada sobre a transação em andamento bem como foi informada que o valor a ela repassado estava bem abaixo das pretensões dele para venda.

Mesmo desconfiada, a vítima compareceu na imobiliária para assinatura de contrato. Ao ver o real nome do vendedor no contrato, a vítima se deu conta de que não era o mesmo nome com o qual o sujeito se identificou durante as negociações, ocasião em que se deu conta de que se tratava de um golpe no qual perderia seu automóvel.

Diante disso, a vítima entrou em contato com a DIG de Americana para informar suas suspeitas. Imediatamente os policiais compareceram ao local e, com a diligência, os agentes abordaram o responsável ainda durante e elaboração do contrato.

No local, foram abordados dois funcionários da imobiliária. Logo após, chegou um terceiro funcionário, que se apresentou como corretor e cobrador da imobiliária, e consigo foi localizado um arma tipo pistola 9mm. O responsável pelo negócio e um funcionário foram presos em posse do contrato utilizado como meio para induzir a vítima ao erro e apropriarem-se de seu automóvel.

Após pesquisas nos sistemas policiais, verificou-se que os investigados estão envolvidos em dezenas de crimes de mesma natureza (estelionato) e que o líder do grupo vendia imóveis sem autorização e obtinha vantagens de valores vultosos em desfavor de inúmeras vítimas. Há casos, segundo a DIG, de venda do mesmo imóvel para duas pessoas .

Apresentados na sede da DIG , a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante em desfavor do trio que, após atos de polícia judiciária, foram encaminhados para a cadeia pública de Sumaré, onde permaneceram à disposição da justiça, sendo mantidos presos após a audiência de custódia.

APREENSÕES:

Uma pistola calibre 9mm e 03 carregadores ;

35 munições calibre 9mm;

Documentos e contratos de compra e venda de imóveis;

Aparelhos celulares;

CPUs e Notebooks;

01 Veículo