DAE: vereadores decidem por “nova chance” ao rejeitarem audiência pública

Os vereadores de Americana rejeitaram, nesta terça-feira durante a sessão na Câmara Municipal, um requerimento que solicitava a realização de uma audiência pública para discutir os atuais problemas do Departamento de Água e Esgoto, o DAE. O requerimento é de autoria dos vereadores Gualter Amado (Republicanos), Professora Juliana (PT) e Dr. Daniel (PDT).

De acordo com o líder de governo do prefeito Chico Sardelli na Câmara, o vereador Lucas Leoncine (PSDB), o motivo para a rejeição é pelas atuais mudanças feitas na autarquia. Recentemente, o prefeito trocou o comando do DAE e criou uma comissão para programa de combate às perdas de água no município. As mudanças seriam o motivo para dar “mais um chance” ao governo para tentar resolver os problemas que são antigos e se estendem por vários governos.

Leia + sobre política regional

Veja como foi a sessão: