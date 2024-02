McDonald’s abre vendas do McFish nos restaurantes de todo o Brasil

Se a venda antecipada do McFish fez os McLovers borbulharem de amor no app da marca para matarem a saudade em primeira mão, a abertura das vendas oficiais nos restaurantes de todo o país merecia uma trilha sonora à altura da saudade do público. Assim, inspirado pelo hit romântico ‘Borbulhas de amor’, o McDonald’s buscou uma das vozes mais marcantes do país para cantar a paixão do público por esse sanduíche: Fábio Jr.

“A volta do McFish já é um sucesso e, a partir de hoje, todo mundo vai poder matar a saudade ou mesmo experimentar pela primeira vez o sanduíche mais aclamado dos últimos tempos. Para representar e homenagear todo o amor envolvido nessa volta, preparamos um filme de lançamento que mistura nostalgia, memória afetiva, paixão e muito sabor na voz do cantor Fábio Jr., referência romântica do país”. comenta Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil.

No filme de 30”, produzido pela O2 Filmes e Lucha Libre Audio, Fábio Jr canta “Quem dera ser um fish para em teu límpido aquário eu voltar”, fazendo uma alusão ao sanduíche, enquanto a produção, cheia de appetite appeal, mostra com detalhes os ingredientes que fazem a cabeça dos McFish Lovers. Confira aqui o filme. Além disso, o cantor ainda preparou conteúdos para as redes sociais em parceria com o Méqui.

Além do filme e da estratégia digital, a campanha, criada pela GALERIA.ag, também foi para a praia. No último final de semana, para instigar ainda mais a curiosidade do público, a marca realizou o McFish Náufrago, um projeto especial de mídia exterior que instalou uma caixa gigante de McFish na praia de Lauro de Freitas, na Bahia. O anúncio do grande retorno também toma conta das praias de Rio de Janeiro e São Paulo surpreendendo quem estiver na areia com faixas puxadas por aviões.

“A volta do McFish é um grande acontecimento. Por isso, desenvolvemos uma campanha robusta com diversas fases, para surpreender o público e potencializar as expectativas para o início das vendas do sanduíche. Para a grande estreia, vamos mexer com o sentimento e a nostalgia de todos, afinal ninguém melhor para fazer essa celebração junto dos amantes e futuros lovers do McFish do que o romântico Fábio Jr.”, comenta Rafael Urenha, Chief Creative Officer da GALERIA.ag.

VEJA + NOTÍCIAS DE GASTRONOMIA

O clássico McFish e o novo McFish Duplo estão disponíveis, por tempo limitado, em restaurantes de todo o país para pedidos no balcão, pelos totens de autoatendimento, no Drive do Méqui, e no app do Méqui pelo McDelivery ou Peça e Retire. As compras realizadas na venda antecipada podem ser resgatadas até 18 de fevereiro.

Além disso, caso o cliente seja cadastrado no programa de fidelidade Meu Méqui e se identifique no momento da compra, seja pelo QR code ou CPF, cada R$ 1 gasto se torna 100 pontos.