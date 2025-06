IA desenvolvida por empresa brasileira revoluciona o cuidado com diabetes

Uma assistente virtual brasileira está transformando a maneira como pessoas com diabetes gerenciam sua condição no dia a dia. Batizada de “Tia Bete”, a ferramenta desenvolvida pela empresa de tecnologia Chatvolt em parceria com médicos e nutricionistas oferece suporte personalizado 24 horas por dia, diretamente pelo WhatsApp.

Diferentemente de aplicativos tradicionais, a Tia Bete funciona como uma conversa natural, permitindo que o usuário tire dúvidas, calcule doses de insulina e até mesmo fotografe refeições para receber análises nutricionais em tempo real. “Quando você recebe o diagnóstico de diabetes, a quantidade de informações é esmagadora. Precisávamos de algo que simplificasse esse processo e estivesse disponível a qualquer momento, como uma base para tirar dúvidas no período entre as consultas”, explica Leonardo Scandolara, médico que vive com diabetes tipo 1 desde os sete anos e integra a equipe clínica que participou da criação da Tia Bete .

Tecnologia que “entende” alimentos

Uma das funcionalidades mais inovadoras da Tia Bete é sua capacidade de analisar fotografias de alimentos. Utilizando tecnologia de visão computacional, através da Chatvolt a assistente consegue identificar os itens no prato, estimar porções e calcular a quantidade de carboidratos. “Isso era um sonho distante há poucos anos. Em 2019, durante uma palestra sobre tecnologia e diabetes, uma médica mencionou a possibilidade futura de calcular insulina a partir de fotos de alimentos. Hoje, graças à tecnologia da Chatvolt, isso é realidade no Brasil” , comenta Felipe Muller, nutricionista que participou da criação da assistente.

A ferramenta também oferece cálculos personalizados de insulina, dicas sobre estilo de vida saudável e lembretes para monitoramento da glicemia, tudo com um tom conversacional “acolhedor”.

Da ideia à implementação no SUS

A tecnologia começou como um projeto experimental da Chatvolt, empresa brasileira especializada em criar agentes de inteligência artificial conversacionais com base na IA Generativa. “Desenvolvemos uma plataforma que permite a qualquer pessoa que não seja da área de TI criar assistentes virtuais altamente especializados, mas o diferencial da Tia Bete está na combinação da nossa tecnologia com o conhecimento de profissionais que entendem as necessidades reais das pessoas com diabetes” , afirma Alexander Barros, CEO da Chatvolt .

O projeto rapidamente ganhou reconhecimento, conquistando o Prêmio Walter Minicucci de Inovação em Diabetes e sendo incubado no InovaHC, núcleo de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, a ferramenta está em fase piloto no Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Bofete, interior de São Paulo. “Estudos demonstram que o paciente com diabetes tipo 1 perde até 18 dias por ano controlando a própria doença, o que é muito tempo. A Tia Bete facilita a vida dos pacientes, tornando o tratamento mais fácil e eficaz” , comenta.

Validação científica

Para garantir a precisão das informações, a Tia Bete foi treinada seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e passou por validação com especialistas. “Não é um chatbot genérico, é uma assistente especializada que combina conhecimento médico e nutricional com a experiência vivida por pessoas com diabetes” , destaca Barros.

Como acessar

A Tia Bete está disponível gratuitamente para qualquer pessoa com diabetes. Para acessar, basta adicionar o número (+55 11 98050-9019) na agenda do celular e iniciar uma conversa com um simples “Olá!”.



Sobre a Chatvolt

Chatvolt é uma plataforma de IA que democratiza a criação de agentes inteligentes para empresas de todos os tamanhos. Com interface intuitiva, ela permite que qualquer pessoa desenvolva agentes de IA sofisticados em minutos, não meses. Alimentada por modelos de linguagem avançados e bases de dados personalizadas, a plataforma oferece soluções customizadas para transformar a forma como as empresas se comunicam e gerenciam dados.





O que a Tia Bete faz

Responde dúvidas sobre diabetes com base em diretrizes médicas oficiais

Calcula doses de insulina personalizadas conforme perfil do usuário

Analisa fotos de alimentos para estimar carboidratos

Oferece dicas sobre alimentação e estilo de vida saudável

Envia lembretes para monitoramento da glicemia

Disponível 24h por dia via WhatsApp

