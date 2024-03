54,9% das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por Influenza em 2023 foram registradas na população 60+ 1 ;

; O declínio natural do sistema imune do idoso e o aumento do número de casos de SRAG durante a temporada demanda atenção especial para vacinação contra a gripe entre públicos prioritários 2,3 ;

; Cobertura vacinal contra a Influenza atingiu apenas 60,6% dos grupos prioritários em 2023.1 Sendo que, atualmente no Brasil existem três vacinas disponíveis: no PNI a vacina trivalente e na rede privada a quadrivalente e a quadrivalente de alta dose.4,5

Em 2023, a porcentagem de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por Influenza em pessoas adultas foi 2,4x maior do que a registrada em 2022.1 Quem mais sofreu diante desse cenário foi a população idosa – na qual foram observados 65,6% dos óbitos por influenza¹ no ano passado e 54,9% das hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, segundo dados do Ministério da Saúde.1

A gripe, causada pelo vírus Influenza, pode trazer consequências imprevisíveis para a saúde de todos. Adultos têm 8 vezes maior risco de sofrer um AVC6, 10 vezes maior risco de ataque cardíaco6 e até 29% maior risco de pneumonia7 após contrair a doença. No entanto, o público 60+ é ainda mais vulnerável2: as infecções respiratórias são uma importante causa de mortalidade em idosos no país.8

Quando falamos dos idosos com mais de 80 anos, os números são ainda mais alarmantes – 26,7% das pessoas hospitalizadas for SRAG causada por Influenza foram a óbito em 2023 por conta das complicações da doença, enquanto na faixa etária de 60 a 69 anos a letalidade chegou a 19%.1

Já os idosos com comorbidades têm ainda mais complicações em decorrência da SRAG causada por Influenza. A letalidade entre aqueles com comorbidades foi 2 vezes maior em comparação aos idosos sem comorbidades.¹ Considerando que cerca de 70% dessa população possui alguma doença crônica e tem maior risco de agravamento de infecções2,9, é de extrema importância o cuidado com esse público. A baixa cobertura vacinal contra a gripe no ano passado, que foi de apenas 60,6% entre os grupos prioritários, incluindo os idosos, contribuiu para esse cenário.1

A vacinação é a melhor forma de prevenir a gripe e suas complicações, especialmente entre a população acima de 60 anos,3 que apresenta um enfraquecimento natural do sistema imune, fenômeno chamado de imunossenescência². Como resultado desse declínio progressivo do sistema imunológico, o idoso fica mais suscetível a algumas doenças e infecções.2 Por isso, a imunização para este grupo é imprescindível.2,3