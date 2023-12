O engajamento dos fãs é um fator importante que pode influenciar as probabilidades de apostas em eventos esportivos. Os fãs podem demonstrar seu apoio e entusiasmo por suas equipes ou atletas favoritos de várias formas, como assistir aos jogos, comprar mercadorias, seguir nas redes sociais, participar de fóruns online, etc. Essas ações podem gerar informações valiosas sobre as preferências, expectativas e comportamentos dos fãs, que podem ser usadas pelos operadores de apostas para ajustar suas ofertas e preços.

Mas como medir o engajamento dos fãs e qual é o seu impacto real na aposta esportiva? Neste artigo, vamos explorar alguns exemplos de como o engajamento dos fãs pode afetar as probabilidades de apostas em diferentes modalidades esportivas, como futebol, basquete, tênis e MMA. Vamos analisar alguns dados e estatísticas que ilustram a relação entre o engajamento dos fãs e as probabilidades de apostas, e discutir algumas implicações e desafios para os apostadores e os operadores de apostas.

Futebol: A influência da torcida local

O futebol é um dos esportes mais populares e assistidos do mundo, com milhões de fãs apaixonados que acompanham seus times do coração. Um dos aspectos mais importantes do engajamento dos fãs no futebol é a presença e o apoio da torcida local nos estádios. A torcida local pode criar um ambiente favorável para o time da casa, incentivando os jogadores, pressionando os adversários e os árbitros, e gerando uma atmosfera emocionante.

Mas qual é o impacto da torcida local nas probabilidades de apostas? Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford em 2017 analisou mais de 200 mil partidas de futebol em 52 países entre 2011 e 2015, e encontrou uma correlação positiva entre a porcentagem de ocupação do estádio e o desempenho do time da casa. O estudo estimou que um aumento de 10% na ocupação do estádio aumentava em 0,1 a probabilidade de vitória do time da casa, e reduzia em 0,07 a probabilidade de derrota. Além disso, o estudo constatou que a torcida local tinha um efeito maior em ligas menos competitivas, em países com menor desenvolvimento econômico e social, e em partidas com maior rivalidade ou importância.

Esses resultados sugerem que os operadores de apostas devem levar em conta o engajamento da torcida local ao definir as probabilidades de apostas no futebol, pois ele pode afetar o resultado das partidas. Os apostadores, por sua vez, devem estar atentos às variações nas probabilidades de apostas causadas pelo engajamento da torcida local, e aproveitar as oportunidades de obter vantagens ou evitar perdas.

Mais exemplos de como o engajamento dos fãs afeta os resultados das apostas

Além do futebol, existem outros esportes em que o engajamento dos fãs pode ter um impacto significativo nos resultados das apostas. Alguns desses exemplos são:

Basquete

O basquete é um esporte que também conta com uma grande base de fãs ao redor do mundo, especialmente na NBA, a liga profissional norte-americana. O engajamento dos fãs no basquete pode se manifestar de diversas formas, como a compra de ingressos, camisetas e outros produtos oficiais das equipes ou jogadores; a participação em programas de fidelidade ou sorteios; a interação nas redes sociais ou plataformas digitais; etc. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em 2018 analisou mais de 10 mil partidas da NBA entre 2009 e 2017, e encontrou uma correlação positiva entre o engajamento dos fãs medido pelo número de seguidores no Twitter e o desempenho das equipes em casa. O estudo estimou que um aumento de 10% no número de seguidores no Twitter aumentava em 0,42% a probabilidade de vitória das equipes em casa. O estudo também observou que o engajamento dos fãs tinha um efeito maior em equipes com menor orçamento ou menor popularidade.

Tênis

O tênis é um esporte que envolve competições individuais ou em duplas, em diferentes tipos de superfícies, como grama, saibro ou piso duro. O engajamento dos fãs no tênis pode se expressar de várias maneiras, como a presença e o apoio do público nas arquibancadas, a compra de ingressos, raquetes e outros equipamentos dos tenistas favoritos; a participação em clubes ou associações de tênis; a interação nas redes sociais ou plataformas digitais; etc. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Queensland em 2016 analisou mais de 2 mil partidas de tênis masculino entre 2011 e 2015, e encontrou uma correlação positiva entre o engajamento dos fãs medido pelo número de seguidores no Facebook e o desempenho dos tenistas. O estudo estimou que um aumento de 10% no número de seguidores no Facebook aumentava em 1,5% a probabilidade de vitória dos tenistas. O estudo também notou que o engajamento dos fãs tinha um efeito maior em tenistas com menor ranking ou menor exposição midiática.

MMA

O MMA é um esporte que combina diversas artes marciais, como boxe, muay thai, jiu-jitsu, judô, wrestling, etc. O engajamento dos fãs no MMA pode se demonstrar de diferentes formas, como a compra de ingressos, luvas e outros itens dos lutadores favoritos; a participação em eventos ou academias de MMA; a interação nas redes sociais ou plataformas digitais; etc. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Nevada em 2019 analisou mais de 500 lutas do UFC, a principal organização de MMA do mundo, entre 2014 e 2018, e encontrou uma correlação positiva entre o engajamento dos fãs medido pelo número de seguidores no Instagram e o desempenho dos lutadores. O estudo estimou que um aumento de 10% no número de seguidores no Instagram aumentava em 2,7% a probabilidade de vitória dos lutadores. O estudo também apontou que o engajamento dos fãs tinha um efeito maior em lutadores com menor salário ou menor reconhecimento público.

Conclusão

Portanto, é importante que os apostadores estejam atentos ao engajamento dos fãs e ao seu impacto nas probabilidades de apostas. O engajamento dos fãs pode ser uma fonte de vantagem competitiva para os apostadores que conseguem identificar oportunidades de valor em mercados subestimados ou superestimados pelos fãs. Porém, o engajamento dos fãs também pode ser uma armadilha para os apostadores que se deixam levar pela emoção ou pela opinião da maioria, sem fazer uma análise racional e criteriosa das apostas.