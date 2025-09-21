Um incêndio de grandes proporções atinge na manhã deste domingo, a região do Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste.

Moradores relataram que animais morreram durante as chamas. Em vídeos recebidos pela redação, é possível ver o fogo consumindo carros estacionados no Residencial Villa Bérgamo.

Vídeo- incêndio em Santa Bárbara

O Corpo de Bombeiros e o DER já estão no local, mas o trabalho de contenção é dificultado pelos ventos que ultrapassam 20 km/h, favorecendo a rápida propagação das chamas.

⚠️ A situação segue em atualização.

