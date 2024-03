Desde sua fundação em março de 2021, a Diversinect tem sido uma força impulsionadora na busca por representatividade e respeito em todos os níveis da organização. Caracterizado por sua ação voluntária em unir profissionais de diversas áreas da Petronect, o comitê tem como principal objetivo promover a diversidade e a representatividade entre colaboradores, clientes e demais partes interessadas da empresa, estimulando a inovação e maximizando os ganhos decorrentes das diversas perspectivas em desafios de inclusão, respeito, coletividade e empatia enfrentados pela sociedade. Antes de completar 3 anos, a Diversinect conquistou o 3º lugar no prêmio Smart Customer 2022, na categoria Diversidade e Responsabilidade Social. A necessidade de ir além do óbvio Trabalhar ações de diversidade e inclusão deve ser algo contínuo, constante e consolidado. Muito além das datas comemorativas e hashtags clássicas, a Diversinect realiza ações efetivas que refletem impactos dentro e fora do mundo corporativo. O comitê desempenha ainda, o importante papel de representar a importância de um núcleo de diversidade em empresas, essencialmente, relacionadas ao setor de Petróleo & Gás, área que ainda carece de uma visão efetiva sobre o tema. Entre suas realizações notáveis, destacam-se: · Realização de lives temáticas: atualmente com a Assessoria da ODONA, a Petronect realiza um treinamento por mês sobre temáticas dentro do universo D&I; · Metas Individuais: A participação no Comitê é voluntária, mas seus integrantes possuem metas individuais que são somadas às demais relacionadas a suas áreas de atuação; · Política de Diversidade e Inclusão: elaboração do material, publicação na plataforma de Compliance da empresa e disponibilização no Portal Petronect; · Ouvidoria da Mulher: a Petronect disponibilizou o espaço no Canal Denúncia da empresa, que é disponibilizado na área externa do Portal de Compras. · Série no Youtube: ‘Aqui se fala a língua do respeito’ uma playlist com 11 vídeos sobre D&I. · Certificado D&I: todos os integrantes do Comitê foram certificados pela PUC-Rio, no curso ‘Diversidade e Inclusão na prática para grandes organizações’; · Vagas Afirmativas: Desde 2021 a Petronect abriu vagas afirmativas para pessoas Negras e elas totalizaram 30% da nossa contratação total no período. Entre estagiários, assistentes e analistas; · Reconhecimento pelo compromisso com a inclusão, refletido em metas individuais e na incorporação da diversidade e inclusão como direcionador do valor Respeito; · Estabelecimento de espaços da diversidade no escritório e criação de uma biblioteca com livros temáticos disponíveis para os colaboradores, que conta com mais de 20 títulos. · Smart Customer: Bronze na categoria ‘Diversidade e Responsabilidade Social em 2022.