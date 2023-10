Influencer evangélico se diz arrependido. Acusado de estuprar 3

Influencer evangélico que foi preso acusado de estuprar

três fiéis em São Paulo decidiu gravar um vídeo dizendo: “eu cometi alguns pecados, eu caí em imoralidade, iniquidade, eu fui contrário a tudo que eu prego”. O vídeo data do dia 19/09 mas só veio a tona este final de semana.

Victor Bonato é fundador de um “movimento” religioso voltado para jovens de Alphaville, bairro nobre que fica entre os municípios de Barueri e de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. No vídeo, Victor diz: “Eu decidi deixar isso pra trás”… Ele não citou nominalmente as denúncias. Alegava, naquela ocasião, que muitos não entenderiam o vídeo, mas agora fica claro o que ele queria dizer. Mas, diferente do que ele disse, a Justiça não pode “deixar isso pra trás”.

Vamos aguardar as investigações. A polícia e o Ministério Público apontaram risco de fuga, por isso a Justiça decretou a prisão.

