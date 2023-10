Vereadores querem sala sensorial no Poupatempo Americana

Os vereadores Leco Soares (Podemos) e Lucas Leoncine (PSDB) protocolaram na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo ao secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, pedindo a implantação de uma sala sensorial no Poupatempo de Americana.

No documento, os parlamentares afirmam que o objetivo da propositura é encontrar alternativas que melhorem as condições e a qualidade de vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. “Entendemos que a instalação de espaços projetados para transformar um local em um ambiente interativo, como as salas sensoriais que oferecem recursos tecnológicos simultâneos e contextualizados, é crucial para a adaptação já que a estimulação sensorial se tornou uma ferramenta poderosa para a inclusão e o bem-estar”, apontam.

Os vereadores pedem o encaminhamento do documento à secretaria estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao secretário Marcos da Costa e a secretária executiva Claudia Carletto. A moção será discutida e votada pelos vereadores na sessão ordinária de quinta-feira (10).

