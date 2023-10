Americana tem 123 câmeras espalhadas pela cidade, 21 nas entradas e saídas

São 102 câmeras espalhadas em prédios públicos, praças, ecopontos e avenidas, além de 21 câmeras inteligentes espalhadas em oito pontos de entrada e saída da cidade.

Alguns desses equipamentos possuem a tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), capazes de identificar letras e números das placas de veículos.

O município mantém um contrato com uma empresa de manutenção, que fica responsável pelo funcionamento e atualização do sistema de Muralha Digital. O armazenamento dos dados é realizado pela Central de Controle Operacional (CCO).

O conceito Muralha Digital é uma ferramenta de apoio à prevenção de crimes, que auxilia na gestão de dados, identifica suspeitos de cometerem delitos com cruzamento e análise dessas informações, melhorando a comunicação entre as diferentes forças policiais.

Várias cidades da região já adotam o sistema, entre elas estão Americana, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Indaiatuba.

