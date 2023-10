Riviera de São Lourenço com ações diárias no Outubro Rosa

Pelo oitavo ano consecutivo, a Riviera de São Lourenço, bairro planejado

de Bertioga, no Litoral Norte paulista, engaja-se na campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. “A iniciativa é da Sobloco Construtora, à qual vem se somando crescente número de parceiros e voluntários, que abraçam a causa e compreendem sua relevância”, salienta Keila Seidel, coordenadora de Marketing da empresa. Os recursos arrecadados são encaminhados às organizações do município que atuam junto à população feminina no combate à doença.

No domingo (01/10), começou o Outubro Rosa Riviera, com a inauguração da iluminação na cor da campanha: portal, shopping, pontes e totem de entrada. Ao longo do mês, ocorrerão vários eventos e ações na Riviera e em outros bairros de Bertioga. Palestras, atividades físicas, corte de cabelo solidário e jantares com mulheres em tratamento são destaques da programação.

Independentemente da condição socioeconômica dos países, a incidência do câncer de mama o posiciona entre as primeiras posições das neoplasias malignas femininas no mundo. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para cada ano do triênio 2020/2022, foram diagnosticados 66.280 novos casos, com risco estimado de 61,61 a cada 100 mil mulheres.

Veja a programação completa

Outubro Rosa Riviera em Bertioga:

