Influencer faz 'dieta da luz' e detona resultados

Ela é a capa da edição de agosto da revista francesa, Malvie Magazine. Com a sua extensa carreira no mercado da moda, ela já testou inúmeras dietas para manter o corpo em forma. Com a fama da dieta da luz nas redes sociais e muitos relatos sobre os ditos “benefícios”, Wanessa decidiu se preparar por 10 dias e imergir nessa dieta. Apesar das expectativas, a modelo conta que ficou decepcionada com os resultados e levantou preocupações sobre os riscos que envolve o método.

“Me entreguei a esse novo regime com o intuito de me sentir melhor e parece que retornei muito pior. O que eram boas expectativas se transformou em decepção. Muito mais que isso, aliás, porque os jovens podem até morrer se dedicando a algo parecido. Não é raro acontecer deficiências nutricionais durante o processo, precisamos falar abertamente sobre esse tema”, declarou.

Aos que ainda não conhecem, a dieta da luz está associada ao bem-estar a também à espiritualidade. Seria uma forma de limpar o corpo, com foco no organismo, na alma e na mente. A proposta é viver apenas de luz solar e água por determinado tempo. Os adeptos costumam dizer que auxilia na saúde mental, na energia e vitalidade. Porém, os problemas podem aparecer a longo ou curto prazo. Acontece que a dieta apresenta perigos porque pode levar a deficiência de nutrientes, já que as pessoas ingerem apenas água.

Wanessa diz ter ficado 10 dias vivendo essa experiência, absorvendo tudo o que ela poderia proporcionar. Isso inclui autodescoberta, a curiosidade de se aprofundar em uma novidade, a vontade de renovar a energia e se aproximar da natureza, além de ter mais contato com a sua espiritualidade. “Me enganei e hoje entendo que essa dieta não é nada saudável nem para a mente e muito menos para o nosso corpo. Sou uma influenciadora, milhões de pessoa me seguem e entendo que a minha missão é alertar a todas essas pessoas os malefícios que podem chegar a quem deseja praticar essa dieta”, esclareceu a modelo.

