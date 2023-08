Programa de Trainee Desktop 2023

A empresa de tecnologia e uma das principais provedoras de internet do estado de São Paulo, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Trainee que busca por estudantes e profissionais com formação superior concluída ou prevista entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023, sem restrição de cursos.

As vagas são para atuação em modelo híbrido nas cidades de Campinas, Sumaré, Praia Grande e Lençóis Paulista. Possuir afinidade com o inglês não terá caráter eliminatório, mas será considerado um diferencial na seleção.

Por meio de rotações entre áreas relacionadas, os estudantes terão uma visão abrangente da organização e dos processos da empresa. Além disso, irão desenvolver e trabalhar em um projeto relevante com a mentoria dos líderes executivos da Desktop, permitindo que adquiram conhecimentos e competências que terão um impacto direto em seu dia a dia.

Com início previsto para novembro, o Programa conta com vagas para as seguintes áreas: Tecnologia da Informação; Engenharia da Computação; Customer Experience; Operações; Planejamento de Operações; Comercial; Financeiro; Gente e Gestão; Regionais.

Os Trainees selecionados contarão com salário competitivo e benefícios como seguro de vida, vale-alimentação ou vale-refeição, trabalho híbrido, 50% de desconto em produtos Desktop/Skeelo, acesso a plataforma de livros e artigos digitais e acesso a plataforma de comics digitais.

As inscrições para o Programa vão até 09/09/2023.

PAT de Sumaré tem 40 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 40 novas oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As pessoas que se enquadram nos perfis solicitados podem se candidatar em algumas vagas devem se dirigir ao PAT, localizado na Rua Justino França, 143, Centro (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré disponibiliza o telefone (19) 3803 – 3003 para dúvidas e mais informações.

O PAT comunica que não passa informações referente a Nome da Empresa e salário pelo WhatsApp.

Confira as vagas abaixo:

Ajudante de Açougueiro – 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência) Ajudante de Carga e Descarga – 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência) Preparador de Alimentos – 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência) Auxiliar de Cozinha – 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência) PCD- Atendente /Provador – 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– 1 vaga PCD (Pessoas com Deficiência) Motorista Bitrem/ Rodotrem – 10 vagas – CNH “E”

– 10 vagas – CNH “E” Auxiliar de Obras – 3 vagas

– 3 vagas Operador de Acabamento – 1 vaga

– 1 vaga Operador de Urdideira – 1 vaga

– 1 vaga Motorista Carreteiro – 1 vaga – CNH “E”

– 1 vaga – CNH “E” Eletricista Predial – 3 vagas

– 3 vagas Auxiliar de Engenharia – 3 vagas

– 3 vagas Técnico Planejamento de Obras – 3 vagas

– 3 vagas Oficial de Serviços Gerais – 3 vagas

– 3 vagas Laminador – 1 vaga

– 1 vaga Modelador Laminador – 1 vaga

– 1 vaga Supervisor de Montagem Eletromecânica – 1 vaga

– 1 vaga Motorista de Caminhão – 1 vaga

– 1 vaga Empregado Doméstica – 1 vaga

– 1 vaga Auxiliar de Limpeza – 1 vaga

– 1 vaga Líder de Produção – 1 vaga

