Influencer Monark deixa Brasil

O Influencer de extrema direita Monark deixou Brasil

esta semana. O influenciador Bruno Monteiro Aiub foi visto na Flórida, de onde participou de podcasts com outros nomes que ficaram famosos durante o governo Jair Bolsonaro.

Depois de ser multado em R$ 300 mil pelo ministro Alexandre de Moraes e ter todos os canais de divulgação online bloqueados – inclusive na Amazon Music, última plataforma a atender essa solicitação, ele viajou para os Estados Unidos para tentar reativar sua conta no Rumble.

LEIA +: 40,9% usam o telefone no banheiro nas Américas

Inicialmente, a viagem foi vista por usuários das redes sociais como “autoexílio” ou como fuga de um eventual mandado de prisão, mas o apresentador disse a um canal de extrema direita que não tem pretensão de fugir do país e que retornará ao Brasil “em duas semanas” para audiência de conciliação que terá com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no início de setembro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP