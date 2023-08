123Milhas deixa milhares sem passagem

A empresa anunciou na noite desta sexta-feira (18) a suspensão temporária da emissão de passagens de uma linha promocional com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023.

A agência de viagens promete que os clientes que compraram receberão um voucher. O cancelamento vale para passagens e pacotes do plano PROMO, que têm datas flexíveis e são vendidos em valores abaixo do mercado.

“Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha PROMO foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023”, escreveu a empresa de viagens em comunicado.

No texto, a 123Milhas avisou que os clientes que fizeram a compra de passagens ou pacotes para o período suspenso receberão “integralmente os valores pagos (…) em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado, para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes na 123milhas”.

Os vouchers terão validade de 36 meses a partir da solicitação. Os pedidos podem ser feitos pelos sites www.123milhas.com ou www.123milhas.com.br, na aba “PROMO 123”, ou pelo WhatsApp (31) 99397-0210. No caso de passagens já emitidas, a viagem será realizada normalmente, de acordo com a empresa. “Nós entendemos que essa mudança é inesperada e lamentamos o inconveniente que isso possa causar. Para nós, manter a sua confiança é o mais importante. Por isso, estamos fazendo o possível para minimizar as consequências deste imprevisto”, concluiu.

