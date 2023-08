Odair elogia Chico e Marcinho do Esporte

secretário de Esportes de Americana Márcio Leal. Com uma carreira que inclui passagens Secretário de Meio Ambiente, além de três mandatos como vereador em Americana, OD está sendo elogiado e cogitado para vir como um competitivo candidato a prefeito.

Sua atuação como atual Secretário de Governo em Sumaré e seu papel como diretor da Agemcamp solidificam sua experiência no setor executivo. Nos bastidores, há especulações sobre sua possível candidatura, impulsionadas pela percepção de que ele possui uma sólida bagagem política e a maturidade necessária para alçar voos mais altos na administração pública.

