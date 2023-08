Veja 28 vagas de emprego no PAT Sumaré

Veja 28 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 28 novas oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As pessoas que se enquadram nos perfis solicitados devem se dirigir ao PAT, localizado na Rua Justino França, 143, região Central (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h), munidos com RG, CPF e comprovante de endereço. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré disponibiliza o telefone (19) 3803 – 3003 para dúvidas e mais informações.

Confira as vagas abertas:

– Ajudante de Açougueiro – 1 vaga. Ensino Fundamental Completo. Vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– Ajudante de Carga e Descarga – 1 vaga. Ensino Fundamental Completo Vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– Supervisor de Montagem Eletromecânica -1 vaga. Ensino Fundamental Completo Possuir CNH “`B”

– Auxiliar de Cozinha – 1 vaga. Ensino Fundamental Completo Vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– Costureira – 1 vaga. Seis meses de experiência. Ensino Fundamental Completo

– Cozinheiro – 1 vaga. Ensino Fundamental Completo. Vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– Motorista Carreteiro – 1 vaga. Seis meses de experiência. Ensino Fundamental Completo Possuir CNH “E”

– Cozinheiro(a) – 1 vaga. Seis de experiência. Ensino Fundamental Completo Morar Próximo do Bairro Maria Antônia

– Operador de Urdideira – 1 vaga. Seis meses de experiência. Ensino Fundamental Completo

Mais notícias da cidade e região

– Preparador de Alimentos – 1 vaga. Ensino Fundamental Completo. Vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– Empregada Doméstica – 1 vaga. Seis meses de experiência. Ensino Fundamental Incompleto Morar Proximo do Shopping Rebolças

– Funileiro Automotivo – 1 vaga. Seis meses de experiência. Ensino Fundamental Completo (CNH A/B)

– Oficial de Serviços Gerais – 3 vagas. Ensino Fundamental Incompleto. Serviços Pesados

– Promotor de Vendas – 5 vagas. Ensino Médio Completo

– Balconista Atendente – 3 vagas. Seis meses de experiência. Ensino Fundamental Incompleto. Morar Próximo do Portal Bordon ou Próximo do Shopping Rebolças Sumaré. Atender e Fritar Salgados

– Oficial de Serviços Gerais – 3 vagas. Seis meses de experiência. Ensino Médio Completo. Serviços Pesados, Morar próximo do bairro Maria Antônia

– Técnico de Edificações – 1 vaga. Seis meses de experiência. Ensino Médio/Técnico e CNH B

– Líder de Produção – 1 vaga. Seis meses de experiência. Ensino Médio Completo (CNH B) e morar próximo do Bairro Maria Antônia

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP