Chico entrega 2,8km de ciclofaixa no Terramérica

O prefeito Chico Sardelli entregou, neste sábado (19), quase 3 km de ciclofaixa na região do Jardim Terramérica. A inauguração foi na Rua Professora Julia Maria Jurgensen Stecke esquina com a Avenida Giaconda Cibin e faz parte da programação especial de aniversário de 148 anos de Americana – “Americana voltou a sorrir”.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, dos vereadores Fernando da Farmácia, Lucas Leoncine, Thiago Martins, secretários municipais, entre outras autoridades.

“Quero saudar todos os esportistas aqui. É um dia de alegria, estamos trabalhando a todo vapor para poder tornar a vida das pessoas mais tranquila. Não fazemos nada mais que nossa obrigação, que é facilitar a vida das pessoas”, disse o prefeito Chico.

“É um orgulho participar dessa inauguração. Em 2017, quando eu era vereador, tinha feito um Projeto de Lei voltado para isso e faltava a execução. E hoje o Chico está entregando essa ciclovia. Estou muito orgulhoso. É uma conquista de todos vocês, aproveitem com segurança”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A nova rota cicloviária do município tem 2,8 km de extensão na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no trecho entre Avenida Gioconda Cibin e Rua Luiz Placido Massochetti, e na Avenida Gioconda Cibin, entre a Avenida De Cillo e a Rua Roberto Jensen.

“Quero agradecer a todos que tornaram isso realidade, uma grande alegria essa conquista, uma luta de anos e anos. Hoje podemos entregar a ciclovia para os ciclistas terem mais segurança, o que sempre foi um desejo de todos que praticam esporte nessa região”, comemorou o secretário de Esportes, Márcio Henrique Leal.

O prefeito Chico Sardelli antecipou que a ciclovia levará o nome do atleta americanense William Solera, que integrou a equipe de ciclismo de Americana – União Americanense de Ciclismo (UAC), morto em 2014 após ser atropelado na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Terramérica III.

“Queremos prestar essa homenagem, vamos fazer com que essa ciclofaixa leve o nome do William, merecidamente”, falou Chico.

Além da ciclofaixa, as duas avenidas receberam investimentos na revitalização do asfalto, sinalização de solo e pinturas de guias e sarjetas. As antigas lâmpadas dos postes de iluminação pública foram substituídas por LED, proporcionando maior visibilidade.

As ciclofaixas terão o seguinte horário de funcionamento exclusivo: de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, e aos sábados e domingos, das 5h às 12h.

“Essa é a primeira área com horários exclusivos para ciclistas em Americana. Trabalhamos muito com a questão da segurança no trânsito e ter um local exclusivo para esses praticantes é primordial para garantir o bem-estar de todos”, destacou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

