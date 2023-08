Thermas de São Pedro vai ganhar área inspirada nas praias do Havaí

O Thermas Water Park vai ganhar uma nova área em breve e as obras estão a todo vapor! Inspirado na temática havaiana, o local ganhará um complexo de piscinas com design mais amplo e moderno. O espaço ainda irá receber uma nova rampa de boias, com maior capacidade de uso e descida mais radical. E não para por aí, serão 4 novos toboáguas, com efeitos translúcidos inéditos no mercado, mais curvas e muita adrenalina.

O nosso vulcão com águas quentes também vai passar por ampliação interna e externa. Com novas cascatas e ofurôs, ele irá oferecer muitas outras experiências incríveis! O Spray Park também é uma novidade, tudo para trazer mais alegria e entretenimento para os pequenos.

Com padrão internacional, o ambiente leve e descontraído será para toda sua família! Atrações para todos os gostos e idades não vão faltar.

E aí? Ficou com vontade de conhecer? Porque aqui já estamos ansiosos para ver tudo prontinho! Nossa nova área tem previsão de entrega para 2023 e nós temos certeza que você irá se surpreender.

O Thermas Water Park

A cerca de 180 km da capital paulista, o Thermas Water Park São Pedro (SP) é um dos parques aquáticos mais completos do Brasil. Com reconhecimento internacional, foi apontado como 7° parque mais visitados da América Latina e pela Themed Entertainment Association (TEA). Em sua estrutura, o parque possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, lojas de conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática.

Serviço

O Thermas Water Park São Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 – Km 189 – Fazenda Limoeiro. Mais informações pelos telefones: 4000-2998; (19) 3112-3388 ou pelo site: www.thermas.com.br.

