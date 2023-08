SeaWorld Orlando promete ainda mais terror neste ano

Uma névoa sombria está se formando sobre o SeaWorld Orlando, que se prepara para receber o Howl-O-Scream, o evento de halloween mais temido da cidade. Em noites selecionadas de 8 de setembro a 31 de outubro, o medo prevalecerá e sustos de arrepiar a alma serão o pior pesadelo dos visitantes do parque. Neste ano, os corajosos poderão enfrentar três novas casas mal-assombradas e quatro novas zonas imersivas de sustos inspiradas em diferentes temáticas de terror que vão de um píer petrificante a um terreno baldio tóxico.

Os visitantes que desejarem viver emoções ainda mais intensas poderão se desafiar em aventuras sórdidas durante a noite, incluindo as favoritas Manta, Mako, Pipeline e Ice Breaker. Para uma pausa nas emoções sem perder o clima, bares diabolicamente interativos com bebidas refrescantes estarão disponíveis por todo o parque. O evento ainda conta com shows monstruosos ao vivo para complementar o entretenimento noturno. No total, o Howl-O-Sream do SeaWorld Orlando apresentará cinco casas mal-assombradas, sete zonas de sustos e incontáveis gritos por todos os cantos.

Novidades de arrepiar

Os visitantes poderão entrar em novas casas mal-assombradas, incluindo uma aventura sob a superfície do mar na “D3LER1UM666 Laboratories”, cercada pela profundeza infinita dos oceanos. Ou ainda, enfrentar perigos congelados na nova “Beneath The Ice – The Meltdown”, onde o fogo, gelo e fumaça se confundem. Quem ousar, também poderá desbravar um pântano tenebroso com túmulos macabros na “Dead Vines: Nawlin’s Nightmare”. Além das novidades, casas da temporada passada como a “Captain’s Revenge in Darkness” e a “Blood Beckoning” retornam ainda mais terríveis.

As atualizações assustadoras não param por aí. Três novas zonas de sustos levarão os visitantes do SeaWorld Orlando à loucura. A “Toxic Turmoil” apresenta criaturas mutantes, humanos sanguinários e plantas carnívoras famintas. Já a “Blood Light District” mostra que toda a beleza tem um preço e amaldiçoa suas vítimas com laços de sangue. Para completar a noite de calafrios, a “Carn-EVIL Pier” traz palhaços sanguinários que dão as boas-vindas aos convidados de seu show. Além dos novos pesadelos, as zonas “Portal of Passage”, “Frozen in Terror: Alive in the Ice”, “Witchcraft Bayou” e “Terrors of the Deep” estão de volta.

Shows animados e bares sangrentos

O Howl-O-Scream do SeaWorld Orlando não estaria completo sem shows angustiantes e animados na mesma proporção, como o “Siren’s Song”. Mergulhe na história icônica das sereias enquanto elas se aproveitam dos seus medos. Os visitantes também ficarão hipnotizados com a performance musical de Jack, o Estripador, no premiado “Monster Stomp”.

Para pausas sem perder o clima de Halloween, diferentes bares estarão disponíveis por todo o parque, servindo bebidas e guloseimas apavorantes. Retornando neste ano, o “Longshoremen Tavern” é um bar temático de estivadores horrendos. Já o “Siren’s Last Call” conta com sereias malditas que oferecem um dos drinques mais clássicos do evento, o “The Siren’s Kiss”. Os visitantes ainda poderão aproveitar diferentes delícias como o “Vampire Burger”, “Bloody Rids”, “Dead Flesh” e “The Ofrenda”.