Veja quem ganhou prêmios do Tivoli Dia dos Pais

Shopping divulgou nesta quinta-feira, dia 17, os nomes dos 25 felizardos da campanha “O melhor pai do mundo é o meu”, em comemoração ao Dia dos Pais. Cada cliente ganhou um kit churrasco da Tramontina com 15 peças, entre elas faca para carne com lâminas em aço inox e cabos em madeira polywood castanho, garfo trinchante e tábua.

A cada R$250 em compras o consumidor recebia um cupom da sorte para concorrer aos prêmios. O sorteio aconteceu no dia 16 de agosto pela Loteria Federal.

“Para celebrar a data preparamos este kit churrasco personalizado e ficamos muito felizes em ver a participação dos clientes nessa linda campanha que, além de celebrar o Dia dos Pais, também fez parte de nossas ações em comemoração aos 25 anos do Tivoli”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Os clientes sorteados são:

Cliente Cidade Beatriz Lima Nova Odessa Maithê Chinaglia Pedreira Leandro Formaggio Santa Bárbara d’Oeste Gilson Baccan Americana Sonia Casteletti Santa Bárbara d’Oeste Marcelo Junior Americana Meriele Ochikubo Santa Bárbara d’Oeste Leandro Formaggio Santa Bárbara d’Oeste Ana Berggren Americana Davimara Capossoli Santa Bárbara d’Oeste Francieli Guide Santa Bárbara d’Oeste Douglas Verdugo Santa Bárbara d’Oeste Vitória Rodrigues Americana Elder Semenzatto Santa Bárbara d’Oeste Vanessa Martins Americana Ewerton Lacava Americana Mário Nonato Americana Leandro Formaggio Santa Bárbara d’Oeste Yáscara Sbriça Santa Bárbara d’Oeste Eliana Silva Americana André Farias Americana Juliana Barbosa Americana Eloise Zerbetto Americana Neusa Soares Americana Luiz Miranda Santa Bárbara d’Oeste

A dentista Eloíse Zerbetto, de Americana, foi uma das sorteadas na campanha e estava almoçando no Tivoli quando soube que havia sido premiada. “Fui a uma das lojas resolver uma questão do meu celular e, enquanto aguardava, aproveitei para almoçar. Foi quando recebi a ligação sobre o prêmio. Fiquei muito feliz em ter ganho”, disse.

Eloíse conta que é frequentadora assídua e que esta foi a primeira vez que ganhou uma campanha no centro de compras. “O kit é muito bonito e será muito bem usado em nossa área de churrasco”, contou.

O analista de sistemas Leandro Formaggio tirou a sorte grande: ele teve três cupons sorteados. “Me senti um sortudo, muito feliz pois estava precisando de um kit assim”, disse.

Essa é a primeira vez que ele é sorteado em uma campanha do Tivoli e já adiantou que, como ganhou três kits, pretende presentear pessoas queridas.

Moradora de Nova Odessa, a cabeleireira e especialista em cabelos cacheados, Beatriz Lima, também comemorou o presente. “Fiquei super feliz e surpresa”, disse. Ela comenta que essa foi a primeira vez que ganhou uma promoção no Tivoli e já adianta que o kit ficará em sua casa.

Beatriz afirma que ao menos uma vez por mês vai ao Tivoli e que aproveita todas as áreas do centro de compras. “Gosto de tudo! Das lojas, praça de alimentação, sempre que vou aproveito tudo no shopping”, afirma.

O engenheiro de Automação e Controle Douglas Verdugo, de Santa Bárbara d’Oeste, sempre vai ao Tivoli com a família, em especial no cinema, e também participou da Campanha do Dia dos Pais e ganhou um kit de churrasco da Tramontina. “Fiquei muito feliz em ganhar, sabendo que não tenho sorte para essas promoções”, disse.

Pai e filho – Este ano, a campanha de Dia dos Pais, que aconteceu entre os dias 1º e 15 de agosto, foi estrelada pelo consultor técnico comercial Danilo Henrique Guilherme e seu filho, Arthur, de 6 meses. O consultor, sua esposa, a analista financeiro Hellen Caroline Rodrigues, 31, e o pequeno Arthur são frequentadores assíduos do centro de compras.

