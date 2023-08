TM Americana tem teatro infantil e dança

“Felizes para sempre” em cena no Teatro Municipal neste domingo

O Teatro Municipal Lulu Benencase abre as portas neste domingo (20) para o espetáculo infantil “Felizes para Sempre”, às 10h30, com as histórias de Frozen, Alladin, Moana, Rapunzel e A Pequena Sereia. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e estão disponíveis na bilheteria e no site: www.entravip.com.br . Crianças com até 2 anos incompletos não pagam.

O show “Felizes para Sempre” reúne alguns dos personagens mais famosos e amados pelas crianças em um grandioso espetáculo com muitos efeitos especiais. São histórias clássicas e atemporais que enaltecem as lições de união e amizade, ensinando que os verdadeiros valores estão no interior das pessoas, e não na aparência. Tudo coroado com um final surpreendente.

“O espetáculo ‘Felizes para Sempre’ não apenas encanta crianças com personagens queridos das histórias clássicas, mas também comunica mensagens fundamentais para o desenvolvimento delas”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Teatro Municipal recebe espetáculo de dança infantil “Encanto” neste sábado

O espetáculo de dança infantil “Encanto” será apresentado neste sábado (19), às 16h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 60,00 e estão disponíveis na bilheteria e no site: www.entravip.com.br . Crianças com até 2 anos incompletos não pagam.

A adaptação é da Companhia de Artes Cor e Corpo, de Piracicaba, inspirada no filme da Disney, e leva aos palcos uma mensagem de autoconhecimento com muita dança, teatro e música.

Mais de 30 artistas encenam, cantam e dançam num cenário personalizado e colorido, com som e iluminação especiais.

O espetáculo Encanto conta a trajetória da família colombiana Madrigal, composta por membros cheios de dons mágicos, exceto Mirabel.

No entanto, os poderes extraordinários de seus familiares estão em risco, o que pode ser fatal para todos. Nessa situação, Mirabel encontra a solução.

A mensagem principal é perceber que existe uma forma de reconstruir a vida ao olharmos ao nosso redor e permitirmos entender qual é o verdadeiro milagre.

“O espetáculo traz uma mensagem de autoconhecimento por meio da dança, teatro e música, lembrando-nos que a arte nos conecta com nossa essência e nos convida a descobrir os milagres à nossa volta”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

