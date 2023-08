Pereirinha faz homenagem a Defesa Civil de Sumaré

A Câmara de Sumaré homenageou a Defesa Civil na sessão da última terça-feira (15/08). A Moção Honrosa – proposta pelo vereador José Adilson Pereirinha (PSC) – aconteceu em função dos trabalhos prestados pela secretaria no município. A homenagem destacou a coragem dos agentes nos momentos de necessidade da população.

A Defesa Civil de Sumaré trabalha com monitoramento in loco em toda a cidade. As operações verão e estiagem fomentam ações e medidas preventivas, sempre com foco maior nas áreas de risco. Além das vistorias em campo, é realizado o acompanhamento dos índices pluviométricos, tempo seco e previsão meteorológica em uma central de monitoramento 24 horas montada na sede da DC Municipal.



Os Ribeirões Quilombo, Jacuba e Tijuco Preto recebem limpezas constantes. Também são realizadas atividades de orientação e conscientização da população, como para evitar descartes irregulares. Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos trabalha intensamente no desentupimento de bueiros, a fim de facilitar o escoamento das águas das chuvas. Mais de 60 mil mudas de árvores foram plantadas, recuperando áreas degradadas e deixando a cidade mais verde.

Diante das quedas de temperatura, equipes da Defesa e Fundo Social entregam agasalhos e alimentos para as pessoas em situação de risco resistentes à ida para os abrigos parceiros da Prefeitura.

A cidade criou o PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil), para acompanhamento dos índices pluviométricos, previsão meteorológica, vistorias de campo e alertas da Defesa Civil Estadual.

Desde 2017, a DC da cidade recebe diversas capacitações e novos equipamentos. Por intermédio do deputado Dirceu Dalben, a corporação recebeu uma nova viatura para os serviços.

