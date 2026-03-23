Iniciada a pintura da nova quadra de basquete 3x3 do CCL de Americana

Iniciada a pintura da nova quadra de basquete 3×3 do CCL de Americana

Teve início na terça-feira (18) a demarcação das linhas e pintura da nova quadra de basquete 3×3 em obras no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. A construção é uma contrapartida solicitada pela Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Planejamento, sem custos aos cofres municipais. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

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Assim que for concluído, o equipamento esportivo em obras substituirá o atual, que passará a integrar em definitivo a área destinada aos grandes eventos promovidos pela administração municipal no CCL. A nova quadra, localizada nas proximidades da Casa do Artesão, será destinada exclusivamente para a prática esportiva. O espaço tem todas as características da quadra existente e conta com muretas e grades laterais, tabela e cesto de basquete.

“Em breve o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi vão entregar mais um espaço público para a população de Americana. Esta quadra foi totalmente construída sem custos para o município, em uma proposta bem sucedida para contemplar os praticantes do esporte e os frequentadores dos eventos culturais no CCL”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Os trabalhos são executados como contrapartida da empresa DIG Zanaga Participações e Empreendimento Ltda. pela execução do loteamento Parque Residencial Jair Faraone Zanaga 2.

“A nova quadra de basquete, construída inteiramente pela iniciativa privada, atenderá ao interesse público dos munícipes que buscam o CCL para se exercitar e se divertir com os eventos programados pela administração municipal”, declarou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

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