Bruna Louise apresenta o show “Meus 15 Anos” neste dia 26 em Americana
Espetáculo celebra a trajetória da humorista em nova turnê pelo país
Depois do enorme sucesso de “O Que Passa na Cabeça Dela”, espetáculo que percorreu o país com sessões lotadas e conquistou plateias em diversas cidades, Bruna Louise retorna aos palcos em 2026 com um show inédito: “Bruna Louise – Meus 15 Anos”. Com apresentação marcada para 26 de março, em Americana (SP), a humorista promete uma noite inesquecível para o público.
No novo espetáculo, a comediante apresenta textos inéditos e mergulha em histórias pessoais, situações do cotidiano e reflexões sobre relacionamentos, autoestima e as contradições da vida adulta — sempre com o olhar afiado e bem-humorado que a consagrou.
O título do show nasce de uma metáfora divertida e cheia de significado. “Estou fazendo essa brincadeira como se meus 15 anos de carreira fossem meus 15 anos de idade. Como eu não tive a oportunidade de ter uma festa de debutante na época, esse show vem para celebrar”, contextualiza a humorista.
Com seu humor direto, inteligente e sem papas na língua, “Bruna Louise – Meus 15 Anos” apresenta um espetáculo dinâmico, atual e repleto de identificação com o público, combinando textos afiados, improvisos e muitas gargalhadas. O projeto foi pensado para grandes plateias e chega aos palcos em uma nova turnê que promete percorrer o Brasil.
A plateia pode esperar uma Bruna artisticamente mais madura, mas tão ácida, autêntica e corajosa quanto sempre foi. Um show para rir, se reconhecer e continuar comentando muito depois que as luzes se apagam.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
“Bruna Louise – Meus 15 Anos”
Local: Teatro Municipal Lulu Benencase
Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, Americana – São Paulo
Ingressos:
https://ingressodigital.com/evento/19079/bruna-louise-meus-15-anos-
