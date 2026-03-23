Americana Shopping quer imagem mais fashion pra distanciar do Tivoli ‘pobrão’

O Shopping Americana deve avançar este ano buscando uma imagem mais de centro de compras exclusivo com mix de lojas mais qualificado.

O objetivo é atrair o americanense, visto como consumidor mais exigente, e se diferenciar do principal concorrente, o Tivoli.

A busca pelo público A/B passa por ter um supermercado que seria a unica unidade na região e um cinema diferenciado.

Depois de destronar o Tivoli de ser o shopping da região, a missão deve ser atrair o consumidor de elite que vai para os shoppings de Campinas.

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