Inscrições para processo seletivo do HM, Unacon e UPA São José vão até amanhã

O 12º processo seletivo para a contratação de profissionais para o Hospital Municipal (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José está com inscrições abertas até às 10h desta quinta-feira (4).

O edital prevê a contratação e formação de cadastro reserva para seis cargos: analista administrativo, analista financeiro, auxiliar de farmácia, auxiliar de manutenção, técnico em manutenção elétrica e técnico em manutenção predial. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site: www.santacasachavantes.org.

No endereço, o candidato deve seguir os seguintes passos: acessar a opção “Transparência” no menu principal superior, clicar no projeto “HMA, UNACON, UPA – Americana/SP”, entrar no link “Processo Seletivo para Colaboradores”, baixar o arquivo “Edital 12º Processo Seletivo 2023”, preencher o formulário eletrônico e enviá-lo.

A seleção dos profissionais é de caráter eliminatório e classificatório, e seguirá, após essa fase do processo, com as etapas de análise curricular, entrevista e prova técnica.

O HM, a Unacon e a UPA São José são unidades administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) via gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

