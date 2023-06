Inspiração geek: décor pros apaixonados em filmes, séries e quadrinhos

Mostrando que o amor à cultura geek pode ser passado de geração para geração, os livros do E.T, clássico das telas de cinema nos anos 80, e a animação de Tim Burton “O Estranho Mundo de Jack”, ao lado de Arquivo X, grande sucesso da ficção científica dos anos 90, sinalizam que o pequeno Benício seguirá os passos dos seus pais |Fotos: Evelyn Müller Dentro da cultura pop, uma infinidade de objetos pode nos remeter às nossas temáticas preferidas. De forma geral, praticamente tudo ganhar status de artigo de decoração: desde um pôster de filme favorito, quadrinhos e bonecos de uma edição exclusiva de colecionadores. “No décor geek, mergulhamos nessas referências que, em boa parte, derivam do acervo pessoal do cliente”, explica Marina. Com tantos elementos nas mãos, como obter o equilíbrio entre os ambientes? Para a arquiteta, a dica é separar por categorias ou temas. “Por entender como funciona esse hobby de ter as referências geeks preferidas, faço minhas sugestões, busco compreender quais são as coleções do morador e como ele deseja tê-las expostas em casa. Eu diria que é um trabalho muito gostoso combinar a arquitetura de interiores com esse lado geek“, relata. No mezanino do loft, ficou o home office dos moradores. E para animar o espaço, as arquitetas Ieda e Carina Korman, da Korman Arquitetos, investiram em uma estética retrô super charmosa, onde os bonecos do estilo Funko Pop e outros objetos geeks atuam como elementos decorativos. | Foto: Eduardo Pozella A decoração geek é bastante versátil e pode ser inserida nos mais variados ambientes da casa, incluindo salas de estar, home office, dormitório e até mesmo lavabo e banheiro. Sem uma regra definida, a recomendação é dosar e incluir com parcimônia. “Durante a elaboração do projeto, vivemos um período de descobertas. Muitas vezes, a cor predominante da coleção pode ser a tônica para a escolha da paleta adotada para o ambiente“, conta Marina. No projeto assinado pela arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior, o quarto de solteiro ganhou um espaço especial para as coleções (de heróis e de bolas de futebol) do morador, que foram expostas em prateleiras. O cômodo ganhou também um canto para os estudos que se mescla aos itens de diversão, como a parede de escalada e o mastro de escorregar de bombeiro. | Foto: Kadu Lopes Vivarq Telhanorte inaugura em Americana 1ª loja conceito Segundo a arquiteta, é possível começar por estantes, prateleiras ou um simples objeto. Além dos temas baseados em personagens, uma sugestão, principalmente para os que estão começando, é incluir objetos que fazem alusão ao tema: a combinação de instrumentos musicais, acompanhados por bonecos que representam o Fab Four de Liverpool, logo indicará que o proprietário do imóvel é fã dos The Beatles. “Inclusive, as cores predominantes também podem ilustrar, como o caso do amarelo e preto, muito conhecido pelo filme Kill Bill”, detalha. O Home office projetado por Priscila e Bernardo Tressino, do PB Arquitetura, é um espaço coringa e multiuso do apê. Além do local de trabalho para o casal de moradores, o ambiente conta uma TV e um pequeno sofá para descansar depois de um dia de trabalho. A decoração fica por conta dos quadros e bonecos do jogo de videogame Super Mario Bros | Foto: Henrique Ribeiro Entre os elementos mais comuns neste tipo de decoração estão os discos de vinil, mas Marina afirma que este tipo de cliente costuma ser bastante criativo. “O encanto não tem limites! Já atendi um proprietário de imóvel que tinha a espada do seu personagem favorito e outro que fez questão de deixar à vista, na estante, seus jogos de tabuleiro. É muito divertido”, relembra. No pequeno home office projetado pela arquiteta Júlia Guadix, do Studio Guadix, a prateleira mais estreita acolheu os bonecos Funko Pop que compõem a decoração com ares de descontração e conectados com a essência dos moradores |Fotos: Guilherme Pucci