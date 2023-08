Instituto Jr Dias é ouro no Brasileiro de Karatê no Espírito Santo

A atleta Marina Sofia Mathias Garcia, do Instituto JR Dias, conquistou medalha de ouro em uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Karatê, que aconteceu na cidade de Serra, no Espírito Santo, entre os dias 11 e 13 de agosto.

Representando Americana, Marina é treinada pela Sensei Izabel Dias e trouxe o ouro para o município. A etapa faz parte do caminho a ser percorrido para alcançar a tão almejada vaga nas finais do Campeonato Brasileiro de Karatê.

Conheça a atleta campeã:

Cadete feminino 2° kyu acima

🥇Marina Sofia Mathias Garcia

1° Lugar na Luta -54kg

