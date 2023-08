Americanense alcança 50 milhões de visualizações com manobras de Wheeling

Com técnicas aperfeiçoadas de Wheeling, Victor Remedi conduz cada motocicleta com a máxima expertise possível e faz sucesso por suas manobras em motos de alta-cilindrada.

Hoje um dos pilotos de Wheeling mais conhecidos do país, o jovem é seguido por cerca de 400 mil pessoas nas redes sociais.

Em cidades como Divinópolis, Curitiba, Barretos, BH e até no Estado do Acre, a prática de Wheeling virou Lei e se tornou esporte.

Só com a regularização do famoso “grau” é possível separar os profissionais dos amadores, controlar acesso, limitar as apresentações em espaços adequados, sem a circulação humana, com proteção lateral, exigência de documentação, habilitação e controle de acesso por parte das forças de segurança.

A modalidade é admirada por milhões de jovens e nos últimos anos vêm contando com o apoio das autoridades, como a Prefeitura da capital Florianópolis, por exemplo que, recentemente, adequou e liberou a passarela do sambódromo para a prática de arrancadão e grau.

Em Americana, o vereador Juninho Dias (MDB) tenta regularizar a prática de Wheeling no município, mas não tem conseguido muito apoio das autoridades responsáveis pelo assunto.

