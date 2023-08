Rodada do final de semana do Gigantão registra 49 gols em 17 jogos

O final de semana foi de muitos gols no Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana. Somando as duas divisões, a bola balançou a rede 49 vezes em 17 partidas, entre goleadas e duelos equilibrados.

Os jogos da divisão de elite aconteceram no sábado (12), nos gramados do Parque Novo Mundo, São Vito, Unidos da Cordenonsi e Guarani. Já a rodada da 2ª divisão foi realizada no domingo (13), nos campos do Parque Gramado, São Manoel, Bertine, Zanaga e São Luiz.

O Gigantão continua nesta terça-feira (15), com a rodada noturna da 1ª divisão no Centro Cívico. River Plate e Bruxela abrem a programação, às 19h, seguidos por Parque Gramado e São Vito, às 21h.

“Tivemos jogos bem agitados neste final de semana e as torcidas deram um show nas nossas arquibancadas. A cada rodada que passa, o Gigantão fica ainda mais emocionante”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do final de semana:

1ª divisão – Sábado, 12/08

Guanabara 0 x 2 Zanaga

Real Santa Fé 1 x 2 Mirandola

Faixa Preta 0 x 2 Cidade Jardim

Novo Mundo 0 x 0 Unidos Mathiensen

Parque Gramado 0 x 4 River Plate

Bruxela 2 x 2 Descubra

Zanaga FC 0 x 0 Parná

Guarani 2 x 2 Malucos da Praia

2ª divisão – Domingo, 13/08

Santa Cruz 3 x 1 Lírios City

Liverpool 2 x 0 América I

Estrela Azul 0 x 1 América II

Benedettos 5 x 1 Monte Verde

Atlético Jardim dos Lírios 0 x 4 Sporting ZNC

Lions 1 x 1 Unidos do São Luiz

Boa Vista FC 2 x 2 Atlético Guanabara

Paysandu 2 x 1 Grêmio Horizonte

Predador 0 x 4 Deportivo Boer

Jogos da rodada noturna:

1ª divisão – Terça, 15/08

19h – River Plate x Bruxela – campo do Centro Cívico

21h – Parque Gramado x São Vito – campo do Centro Cívico

