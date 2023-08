Resposta da prefeitura para o corte de árvores no bairro Cariobinha

Conforme laudo agronômico, a Secretaria de Meio Ambiente autorizou a supressão de 16 espécies arbóreas exóticas plantadas no passeio público, sendo elas: Alfeneiro, Flamboyant Mirim, Mangueiras e Abacateiros.

Foi firmado Termo de Compromisso com a empresa responsável pela edificação do empreendimento, que deverá plantar 160 espécies arbóreas nativas dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado, no Sistema de Áreas Verdes do Município, mais precisamente na Área de Preservação Permanente do Ribeirão Quilombo, com estrutura demográfica de plantio respeitado o processo de sucessão florestal.

Para a implantação deste projeto, a empresa deverá dar manutenção do plantio, no mínimo por 24 meses, ou até o pegamento definitivo. Ela deverá ainda proceder com manejo de espécies invasoras, cercamento físico da área, e apresentar relatórios semestrais de acompanhamento da área revegetada, subscrito por profissional legalmente habilitado.

Além disso, no passeio público adjacente ao condomínio, a empresa deverá efetuar o plantio de espécies apropriadas, conforme dispõe a Lei de Arborização Urbana (Lei Municipal 5529/2013) e o Manual de Arborização Urbana, publicado pela Secretaria de Meio Ambiente.