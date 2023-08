Corte de árvores no Cariobinha irrita vizinhos

O corte de 15 árvores grandes no bairro

Cariobinha em Americana causou irritação em vizinhos. O questionamento principal é qual seria a necessidade do corte feito.

LEIA TAMBÉM: Primeiro a aderir ao projeto “Ruas Vivas”, Beppo inaugura parklet

Veja abaixo uma das reclamações que chegou até o NM.

Viram isso na rua São Simão? Para a construção de condomínio. Mas o que árvores na calçada atrapalhariam? a prefeitura autorizou?

Coral de funcionários do HM anima a Festa do Dia dos Pais na Hemodiálise

As celebrações pelo Dia dos Pais já começaram na Hemodiálise do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. Nesta quinta-feira (10), os pacientes da ala ganharam uma festa surpresa com uma homenagem musical de um coral formado por colaboradores da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

A festa antecipada de Dia dos Pais foi organizada pelas equipes de enfermagem e médica da Hemodiálise. E contou com a distribuição de bolo, gelatina e broas, entrega de trenas e bombons para os pais homenageados e a apresentação musical liderada pela psicóloga Ana Cláudia Vieira Bessa. O coral formado por cerca de 15 funcionários do HM interpretou a canção cristã “Bondade de Deus”.

“Gostei do coral e da homenagem, foi legal. Sou paciente aqui da Hemodiálise há quatro meses”, disse o paciente Francisco Gabriel da Silva, de 75 anos, morador do bairro Zanaga, que possui quatro filhos.

“É muito gratificante organizar esses eventos para os pacientes. Tenho muito carinho por eles, pois passam um bom tempo com a gente, três vezes na semana”, relata Ariane dos Santos, enfermeira chefe da Hemodiálise. “Nas festas, eles interagem entre si. E isso é uma forma de amenizar um pouco o sofrimento dos pacientes, proporcionando alegria e um ambiente acolhedor com jogos, músicas e brincadeiras”, acrescenta.

Atualmente, a Hemodiálise do HM atende um total de 77 pacientes, que fazem três sessões semanais de tratamento na ala. Os pacientes são divididos em duas turmas, com turnos diurnos e vespertinos.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, enalteceu as comemorações: “Parabenizo todos os profissionais envolvidos nesta ação, pois as celebrações no ambiente hospitalar de datas importantes, como a do Dia dos Pais, acabam proporcionando uma troca de afeto entre pacientes e funcionários, o que é fundamental para no processo de acolhimento, humanização e cuidado”, afirmou.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP