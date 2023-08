Prefeitura revitaliza sinalização viária em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a revitalização da sinalização viária horizontal na cidade. Nos últimos dias o serviço foi realizado nas avenidas Mogi Guaçu e Alonso Keese Dodson, no Jardim das Orquídeas, e em vias da Vila Grego e Residencial Furlan. Na sequência a benfeitoria será feita na Avenida Pérola Byington, na região central.

Sinalização vertical

Outra frente de trabalho atua na implantação de sinalização vertical na região do Furlan. Serão instaladas 80 placas de “pare” em vias do quadrilátero formado pelas ruas Floriano Peixoto, Francisco Priori e João Benedito de Oliveira e Avenida da Saudade. Na sequência será executada a conexão da ciclofaixa das avenidas Conceição Martins Machado e Santa Bárbara.

As ações são executadas pela Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), por meio de empresa contratada e em parceria com os sentenciados. O objetivo é garantir a segurança de motoristas e pedestres no trânsito. Os serviços seguem ao longo do ano, de acordo com cronograma, contemplando diversos bairros.

