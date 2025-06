Inverno exige atenção redobrada com o coração

Entenda a relação entre as baixas temperaturas e o aumento das doenças cardiovasculares

As baixas temperaturas do inverno não impactam apenas o sistema respiratório — o coração também sente os efeitos do frio. De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, durante essa estação, os casos de infarto agudo do miocárdio aumentam em até 30% e os de acidente vascular cerebral (AVC), em até 20%.

Esse aumento está relacionado à vasoconstrição, um mecanismo natural do corpo para conservar calor, que provoca a contração dos vasos sanguíneos. “Isso eleva a pressão arterial e exige mais esforço do coração para bombear o sangue”, explica a cardiologista Beatriz Zamuner, médica do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES).

Segundo ela, esse cenário favorece a descompensação de condições como insuficiência cardíaca e arritmias, além de colaborar para o surgimento de tromboembolismo, miocardites e pericardites, ou seja, esse mecanismo natural do corpo acaba tornando o coração mais vulnerável. “O resultado é o aumento do risco de infarto, AVC e descompensação da hipertensão”, alerta a especialista.

Fatores agravantes

Além das mudanças fisiológicas, o comportamento das pessoas durante o inverno também contribui para o agravamento dos quadros. “As pessoas tendem a se movimentar menos, o que pode levar a ganho de peso e piora do controle do colesterol e da pressão. Também é comum o aumento do consumo de alimentos mais calóricos e gordurosos e do álcool”, aponta Beatriz.

Outro fator de preocupação são as infecções respiratórias, como gripes, pneumonias e COVID-19, mais comuns nessa época. “Essas infecções provocam uma resposta inflamatória intensa no corpo, o que pode descompensar o coração, especialmente em quem já tem doenças cardíacas. Elas também podem desestabilizar placas de gordura nas artérias, favorecendo o rompimento e levando a infarto ou AVC”, afirma a especialista.

Mesmo quem nunca recebeu um diagnóstico de doença cardíaca deve ficar atento. “O inverno pode ser um gatilho para o primeiro evento cardiovascular, especialmente se a pessoa tiver fatores de risco ocultos ou negligenciados”, alerta a médica. Entre os fatores de risco mais comuns estão pressão alta não diagnosticada, colesterol elevado, sobrepeso, diabetes tipo 2, histórico familiar, tabagismo e sedentarismo.

Sinais que merecem atenção

Alguns sintomas não devem ser ignorados, especialmente no inverno. Segundo a cardiologista, é importante buscar atendimento médico ao sentir:

– Dor no peito, mesmo em repouso;

– Falta de ar fora do comum, tosse persistente ou chiado;

– Tontura, palpitação ou desmaio;

– Inchaço nas pernas ou cansaço excessivo.

A médica explica que os sinais de alerta de problemas cardíacos geralmente surgem de forma súbita, são intensos, pioram com esforço e não melhoram com o repouso.

Eles também vêm acompanhados de outros sinais, como dor no peito, suor frio e palpitações, assim como podem ocorrer mesmo sem febre ou sinais típicos de infecção respiratória.

“Se o sintoma for novo, incomum para você, ou vier acompanhado de mal-estar, não arrisque: procure atendimento médico”, recomenda.

Como proteger o coração no inverno?

Dra. Beatriz reforça que cuidados simples podem fazer uma grande diferença na saúde cardiovascular durante o inverno. Manter-se aquecido, especialmente nas extremidades do corpo, é fundamental para evitar a vasoconstrição acentuada pelo frio.

Também é importante manter a vacinação em dia, com destaque para as vacinas contra gripe, COVID-19 e pneumonia, especialmente para quem já tem alguma doença cardíaca, pois esse grupo é considerado prioritário.

Controlar rigorosamente a pressão arterial, praticar atividades físicas regularmente e manter uma alimentação equilibrada, com menos sal, gordura e açúcar, são atitudes essenciais para o bom funcionamento do coração.

Além disso, evitar o consumo excessivo de álcool e o tabagismo, assim como garantir uma boa qualidade de sono e saber gerenciar o estresse, contribuem diretamente para reduzir os riscos de eventos cardiovasculares durante a estação mais fria do ano.

