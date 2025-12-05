O investigador André Luis Miyazaki, 49, morreu após capotar a viatura na rodovia Luiz de Queiróz, em Santa Bárbara d’Oeste, por volta das 4h40 desta segunda-feira. Segundo a SSP, ele teria perdido o controle do veículo no km 143.
O DER informou que uma faixa adicional ficou interditada, sem registro de congestionamento.
Miyazaki ia para o trabalho
André seguia para o trabalho na DISE de Americana. A delegacia lamentou profundamente a perda e declarou luto.
