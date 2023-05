IPVA pago em até 10 vezes

O Governo de São Paulo disponibilizou a partir desta segunda-feira (29) o parcelamento em até 10 vezes de todos os Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) inscritos em dívida ativa.

Por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), responsável pela cobrança dos tributos estaduais inscritos em dívida ativa, o Governo abriu a possibilidade para a população parcelar as dívidas dos IPVAs pendentes, de 2022 e dos anos anteriores. Vale lembrar que 50% dos valores arrecadados vão para o município em que o veículo está licenciado.

Neste ano, a expectativa é realizar 50 mil acordos de parcelamento para os débitos de IPVA inscritos em dívida ativa. Parcelamento do IPVA Qualquer cidadão pode realizar o parcelamento, mesmo que não seja o titular do veículo.

Após consultar os débitos no site da PGE/SP com o número do RENAVAM do veículo, o contribuinte poderá liquidar ou parcelar os débitos no portal da Dívida Ativa.

Três hábitos que estimulam o foco e a concentração

A ciência da neurociência, que estuda o sistema nervoso e suas funcionalidades, evoluiu rapidamente nos últimos anos, revelando uma riqueza de conhecimentos sobre como otimizar a saúde cerebral e melhorar a cognição. O neurocientista, doutor em psicofarmacologia e professor do Puravida PRIME, Fabricio Assini, está na vanguarda dessa pesquisa e tem muito a compartilhar sobre hábitos e nutrientes vitais que podem melhorar o foco, a concentração e a memória.

Segundo o professor do PRIME, ao adotar alguns hábitos é possível colher um grande impacto na saúde cerebral. Confira alguns dos principais abaixo:

Dormir melhor: o sono é essencial para a recuperação e regeneração do cérebro. Durante o descanso, nosso cérebro consolida memórias e limpa as toxinas acumuladas ao longo do dia. Dormir menos do que o necessário pode prejudicar a cognição e a capacidade de concentração.

Gerenciamento do tempo nas redes sociais: as redes sociais podem ser uma grande distração. Elas podem consumir nosso tempo e atenção, prejudicando a capacidade de foco. É crucial estabelecer um tempo de uso para garantir que tarefas mais importantes sejam priorizadas.

Exercícios físicos: a atividade física regular aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, fornecendo nutrientes e oxigênio para o seu bom funcionamento. Além disso, a prática regular ajuda a liberar endorfinas, substâncias químicas que melhoram o humor e a energia mental.

A Puravida oferece uma série de produtos que podem complementar uma dieta saudável com foco na melhora da cognição.

Power Coffee: uma bebida saborosa feita à base de café de origem, com um blend de aromas de especiarias diversas e avelãs tostadas. São 24 ingredientes. Entre eles estão o Curcumax, coco cream e TCM – ambos são referências entre os produtos da Puravida – cacau, canela, gengibre, matchá, cardamomo, taurina e carnitina. Brain Focus: um suplemento com adição da cafeína, que potencializa o estado de vigília e a concentração. Com uma formulação que inclui as vitaminas B3, B6, E e colina, os aminoácidos taurina e tirosina, além da fosfatidilserina, é apresentado em cápsulas que contêm óleo de coco e TCM. Creatina Premium: monoidratada e micronizada, a creatina aumenta a quantidade e a disponibilidade de ATP, a energia celular, podendo contribuir para um melhor desempenho.

“Suplementos ricos em nutrientes, como Power Coffee, Brain Focus e Creatina Premium, podem fornecer ao cérebro os elementos que ele precisa para funcionar em seu máximo. No entanto, eles são complementos, não substitutos para uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. Em nossa busca para melhorar o foco e a concentração, devemos lembrar que não há atalhos – é a soma de pequenas escolhas diárias que trazem grandes resultados”, aponta Alessandra Feltre, nutricionista da Puravida.

