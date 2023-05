Esfaqueou pai e filho em caso de traição

A descoberta de um caso de traição levou pai e filho

ao hospital. Os dois, de 70 e 20 anos, ficaram feridos após uma tentativa de homicídio, neste domingo (28) em Americana. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima e o motivo seria uma traição da esposa do agressor com uma das vítimas.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência apontada como de agressão. Mas no momento da chegada as vítimas já tinham sido socorridas e levadas ao Hospital Municipal da cidade.

O filho de uma das vítimas, que estava no hospital, decidiu contar aos policiais da ocorrência que o pai havia se envolvido em uma discussão com o autor dos ataques, após ele ter acusado o idoso de ter um affair com sua esposa.

O homem de 70 anos estaria, segundo o autor do crime, tendo um caso com a esposa do agressor. Além de acusá-lo de ter abusado de um filho dele no passado. Um outro filho do idoso, que tentou apartar a briga e também foi atingido.

